川普悄悄鬆綁對等關稅！擴大豁免品項曝光 疑為最高法院敗訴預作準備

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（如圖）17日在白宮接見烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
美國總統川普（如圖）17日在白宮接見烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

美國最高法院排定11月5日針對川普對等關稅法源爭議舉行聽證會之際，川普政府傳出近幾周悄悄豁免數十項產品對等關稅，並預告若與美敲定貿易協議，可望再享數百項輸美商品免關稅。此舉反映白宮日益形成共識，決定降低或取消非美國生產商品的關稅，並為可能的敗訴預作準備。

華爾街日報17日報導，熟悉川普政府規畫的人士指出，擴大關稅豁免範圍，一方面反映行政部門日益形成共識，決定降低或取消美國境內未生產商品的關稅；另一方面也在為可能的敗訴做準備。一旦最高法院裁定川普無權引用「國際緊急經濟權力法」加徵關稅，聯邦政府可能必須退還大筆關稅收入。

根據川普9月發布新豁免清單「附錄二」（Annex II），涵蓋黃金、LED燈、特定礦物、化學品與金屬製品等，這些商品部分已納入或即將納入第232條款課稅範圍。

川普另發布新商品清單「附錄三」（Annex III） ，預告他國若與美國簽署貿易協議，可享清單內數百項商品輸美零關稅，針對「美國境內無法種植、開採或自然生產的商品」，包括「特定農產品、飛機及零件、以及用於製藥的非專利品項」。

報導指出，代表大型食品製造商的美國消費者品牌協會今年3月致函川普政府，要求豁免咖啡、燕麥、可可、香料、熱帶水果及罐頭用鍍錫鋼材等進口商品。這些品項多被納入「附錄三」，未來可望享有輸美零關稅。

同時，川普9月已授權商務部與美國貿易代表署，可自行批准關稅豁免，無需總統另行發布行政命令。白宮官員表示，這項新權限將使關稅政策更具彈性，避免每次新增貿易協議或豁免名單時，都需由總統親自簽署命令。

華爾街日報：川普政府劍指索羅斯開放社會基金

貨幣投資大亨索羅斯旗下的基金長期支助美國民主黨與國際非政府組織，川普政府將調查涉及不法的說法甚囂塵上。「華爾街日報」報導...

美西岸響應「無王日2」示威 聚焦移民、國民兵議題

美國西岸今天響應反對川普政府的「無王日」示威，在舊金山灣區，一群日裔美國人走上街頭，抗議政府驅逐居民，重演二戰時代錯誤；...

華府大批民眾響應「無王」集會 批川普「暴政」

全美各地今天再現大批群眾集會，展開新一波的「無王」（No Kings）抗議行動，反對川普政府強硬執法、以軍力打擊犯罪等施政...

全美數百萬人響應無王日 抗議川普強硬政策

各年齡層的抗議民眾，許多人帶著孩子與寵物，今天在全美各地舉行「無王」（No Kings）的大規模集會，表達對美國總統川普...

「不要國王」抗議行動再起 華府大批民眾走上街頭

美國民間18日再度串連發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，估計全國有超過百萬人參加，華盛頓特區18日亦有約萬人...

