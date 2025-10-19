華爾街日報：川普政府劍指索羅斯開放社會基金

貨幣投資大亨索羅斯旗下的基金長期支助美國民主黨與國際非政府組織，川普政府將調查涉及不法的說法甚囂塵上。「華爾街日報」報導，調查可能由稅務啟動，索羅斯家族旗下的「開放社會基金」回應，不會因此而沉默。

美國司法部門近日連續起訴前聯邦調查局長柯米（James Comey）、紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）與前國安顧問波頓（John Bolton）後，川普（Donald Trump）政府內部將調查，長期支助民主黨要員與國際非政府機構的索羅斯父子之聲甚囂塵上。

95歲、匈牙利裔美籍貨幣投資專家喬治．索羅斯（George Soros）的量子基金，上世紀末曾放空英鎊，亞洲金融風暴期間狙擊東南亞國家貨幣，導致全球經濟震盪。他長期關注開放自由國家理念，公開支持民主黨候選人，捐助東歐及其他地區推動公民社會意識的非政府組織。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，美國總統川普指控，民主黨金主支持近期的暴力示威並參與非法活動，川普政府將對索羅斯父子及其他金主開刀的聲浪越來越高。

索羅斯兒子、39歲的亞力克斯．索羅斯（Alex Soros），是家族旗下「開放社會基金」（Open SocietyFoundations）的董事會主席，與民主黨關係密切，基金公開支助國際危機組織（International Crisis Group）等跨國非政府機構。

亞力克斯．索羅斯近期與前民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）的前助理阿貝定（Huma Abedin）在紐約舉行婚禮，多位民主黨要員出席，他自2023年起接手家族基金與負責政治捐款的「超級政治行動委員會」（Super PAC）。

報導指出，除了司法部可能動作外，川普政府已準備改變稅務內規，讓司法人員更有權力調查，包括開放社會基金等左傾團體是否涉及不法。這項建議由財政部長貝森特（Scott Bessent）一名幕僚主導，貝森特曾是量子基金的操盤手。

開放社會基金人員指出，所有活動合法並有完整記錄，目前未收到司法部或稅務局詢問，將繼續對外發放款項並準備回應調查。

知情人士表示，開放社會基金的律師已準備好回應稅務局。美國進步意識的非營利組織近期也通知華府辦公室，川普政府可能以調查為由，要求金融機構凍結包括索羅斯在內的民主黨金主的捐款帳戶，這將影響2026年民主黨陣營期中選舉的形勢。

報導引述知情人士的說法，開放社會基金今年已支出14億美元（約新台幣428億元）。基金支助團體廣泛，從美國的計畫生育團體到非洲的氣候變遷組織等都是對象。

開放社會基金主席諾若吉（Binaifer Nowrojee）表示，不會因為挑釁而沉默。