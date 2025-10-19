美西岸響應「無王日2」示威 聚焦移民、國民兵議題

美國西岸今天響應反對川普政府的「無王日」示威，在舊金山灣區，一群日裔美國人走上街頭，抗議政府驅逐居民，重演二戰時代錯誤；在洛杉磯，紀錄片導演佛麥特身穿代表國家形象的山姆大叔服裝，批評政府扭曲美國象徵；在西雅圖，示威者以紅心皇后、黑武士等反派角色裝扮諷刺川普。

今天全美各地有超過2700場「無王日2」（No Kings2）示威活動，繼6月首次舉辦「無王日」後，示威者再度走上街頭，抗議川普（Donald Trump）政府的各項政策，驅逐移民、派駐國民兵爭議是群眾關注的兩大焦點。

舊金山灣區從北到南都有集會，在南灣，群眾聚集在各大十字路口，高舉美國國旗、及寫著「我們民眾想要的是民主」等各式標語，和平表達訴求，往來車輛以鳴按喇叭的方式響應示威。

加州民眾艾曼提（Josie Amante）告訴記者，她對於現在美國發生的一切事情感到恐懼，製造分歧和仇恨無法解決任何問題，國家需要的是和諧、是愛、是彼此了解。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle），舊金山市的主辦方聚焦國民兵議題，川普政府在向洛杉磯部署國民兵後，陸續威脅派遣國民兵至其他城市，引發爭議並掀起一連串法律訴訟。上週，川普表示有意派遣國民兵到舊金山，掀起反彈聲浪。

另外，有不少日裔美國人後代出面響應今天的活動，他們聚集在聖布魯諾市（San Bruno）一處二戰時期拘禁先人的紀念碑前，高舉「日裔美國人記得」（Japanese Americans remember）的標語，表示政府驅逐移民有如重演二戰時代歷史。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，數以千計的抗議者走上南加州街頭，紀錄片導演佛麥特（MattFaw）也現身格蘭德公園（Grand Park）示威現場，身穿山姆大叔的服裝，以此批評川普政府「扭曲美國象徵」的行為。

他說，「害怕一切發展得太快，快到我們再也無法找回成長時熟悉的那個美國。」

西雅圖時報（Seattle Times）則指出，在西雅圖市中心，群眾高喊「這是我們的街道！」及「沒有正義，就沒有和平！」等口號，並將川普描繪成各種反派角色，像是「愛麗絲夢遊仙境」中的紅心皇后、及電影「星際大戰」系列中的黑武士。

川普昨天接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問，反駁抗議行動的核心訴求，表示「他們稱我為國王，我不是國王。」