華府大批民眾響應「無王」集會 批川普「暴政」

中央社／ 華盛頓18日專電
大批紐約市民在時報廣場參與「無王日」示威活動。 中央社

全美各地今天再現大批群眾集會，展開新一波的「無王」（No Kings）抗議行動，反對川普政府強硬執法、以軍力打擊犯罪等施政措施。參與華府集會的民眾直批，川普種種違反體制的作為「就像是暴政的手冊」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，主辦單位事前表示，預計全美今天約有2600個地點舉行集會，總參與人數可能多達數百萬人，估計其中以華府、紐約和芝加哥的規模最大。

美聯社指出，這是美國總統川普（Donald Trump）重返白宮以來，全美各地第3次出現大規模集會行動，這次抗議的背景為共和、民主兩黨因支出法案意見分歧導致聯邦政府關門逾2週。這不僅導致聯邦計畫及服務被迫中止，也考驗權力分立的核心機制：一個野心勃勃的行政部門挑戰國會與司法體系；抗議者示警，此舉正把美國往威權主義推進。

在美國首都華府，大批民眾今天下午聚集在國會附近響應「無王」集會。不少人舉著「無王」標語，也有人手持「熱愛民主、拒絕暴政」（Love Democracy,Reject Tyranny）、「停止扼殺我們的民主」（Stop Killing Our Democracy）等標語，還有民眾高舉川普和北韓領導人金正恩的合成畫像。

一名不願具名的華府居民接受中央社等媒體訪問表示，川普現在各種違反體制的行為「就像是暴政的手冊」。目前地鐵站裡還出現軍人，感覺非常奇怪，好像政府「隨時都能對我們動手」。

川普8月起在華府部署國民兵，稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」。華府各大地鐵站不時可看到國民兵的身影。

來自馬里蘭州的柯林斯（Lora Collins）受訪表示，美國國會本應扮演防護欄的角色，但他們放棄權力與責任，「原本應該存在、用來制衡的制度全都消失，非常可怕，這就是我們出來抗議的原因，現在只能靠人民自己了。」

華府居民MT坦言，他最擔心的是失去個人自由，「看到蒙面的聯邦探員把人從街上帶走，令人感到恐懼」，美國人民享有權利，「正當程序是非常重要的。」他也認為，沒必要動用軍隊來維持治安，川普政府此舉「是為了挑起暴力，好讓他們藉此為更嚴厲的鎮壓找藉口。」

在華府擔任學校老師的赫克希爾（Rachael Heckscher）表示，執法人員把人從街上強行帶走，在缺乏正當程序下將他們驅逐出境，削減公立學校經費及醫療保健經費等，都是令她擔心的議題。

美國移民暨海關執法局（ICE）近來強力掃蕩非法移民，探員幾乎人人蒙面，引發不少爭議。

全美各地再度出現抗議潮的同時，川普回到佛羅里達州的「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）度過週末。

川普在福斯新聞昨天播出的訪問中表示，「他們指稱我為國王，我不是國王。」川普所屬的共和黨則將這波抗議行動貶稱「仇恨美國」（Hate America）集會。

共和黨目前在國會兩院都占有些微多數。

