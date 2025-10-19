傳台灣企業受邀與川普球敘！海湖莊園齊集台日韓商界巨頭「交流意見」

美國總統川普18日於佛羅里達州海湖莊園舉行高爾夫球敘，與來自南韓、日本及台灣等亞洲企業代表交流，被外界視為推動對美投資與關稅談判的重要行程。不過，白宮拒絕公布同行名單，目前無法確認台灣業者的實際出席情況。

根據白宮隨行記者團報導，川普當日上午9時左右自海湖莊園出發，前往位於西棕櫚灘的川普國際高爾夫俱樂部，並於下午近5時返回莊園。白宮僅表示，當日沒有其他公開行程，並拒絕說明與會者身分。

根據南韓媒體，這場球敘由日本軟銀會長孫正義主辦，韓國四大財閥領袖悉數受邀，包括三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣，以及LG集團董事長具光謨。韓華集團副會長金東官也在出席名單中。

報導指出，同場聚會還有來自日本與台灣等多家主要企業的代表，分成多組、每組4人同場揮桿。

外界傳出部分企業領袖可能與川普同組打球，或在場邊進行個別交流，但由於活動屬非公開性質，細節難以確認。

一名出席活動的企業內部人士透露，「就我所知，各企業領袖與川普在打球過程中針對多項議題交流意見。」

外界推測，川普可能藉此機會爭取亞洲企業加碼投資美國。由於與會者涵蓋半導體、汽車、電池與電子等產業龍頭，雙方可能討論產業合作及投資誘因。分析指出，韓國企業此行亦被視為為韓美關稅談判提供「側面助力」。

川普預計在海湖莊園停留至19日晚上，再返回華府。由於他周末多在私人高爾夫俱樂部活動，預料19日仍可能再度開球。