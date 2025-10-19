全美數百萬人響應無王日 抗議川普強硬政策

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
參加「無王日」活動的民眾手持自製的「不要國王」標語看板。 中央社
各年齡層的抗議民眾，許多人帶著孩子與寵物，今天在全美各地舉行「無王」（No Kings）的大規模集會，表達對美國總統川普強硬政策的不滿。

路透社報導，主辦單位預估，截至當天結束，將有數百萬人參加在各大城市、小鎮與郊區舉辦的2600多場集會，挑戰川普自1月就任以來，以前所未有的速度重塑政府、顛覆民主規範的施政方針。

各方報導指出，這場示威活動大致氣氛歡樂，許多集會出現充氣造型人物，遊行者也身著紅、白、藍3色服裝。人群組成多元，既有推著嬰兒車的家長，也有年長參與者。

主辦今天活動的進步派組織Indivisible共同創辦人葛林柏格（Leah Greenberg）表示：「最能體現美國精神的，莫過於說出『我們沒有國王』，並行使我們和平抗議的權利。」

這些抗議活動反映出許多美國人日益不安的情緒，他們主要屬於意識形態上的左派，並對當前多項發展感到憂慮，包括川普對政敵提出刑事訴訟、以軍事化手段打擊移民，以及派遣國民兵進入美國各城市等作為。川普則表示，此舉旨在打擊犯罪和保護移民執法人員。

集會現場氣氛熱烈，但秩序良好，警方在場多半保持低調。

在華盛頓，示威群眾湧上街頭，高喊口號並舉著標語、美國國旗與氣球，遊行隊伍朝著美國國會山莊前進。許多人和他們的狗都穿著各式造型服裝，現場洋溢輕鬆、嘉年華般的氣氛。

在休斯頓市中心，官方估計約5000人參加集會。曾在伊拉克、阿富汗和敘利亞服役的30歲陸戰隊退役軍人賈梅茲（Daniel Aboyte Gamez）說：「我實在不明白這個國家現在到底發生了什麼事。」

在俄勒岡州波特蘭（Portland）的河畔地區，70歲的退伍軍人布瑞斯（Kevin Brice）與數千名抗議者一同湧入集會現場，他穿著一件印有「自1776年起，我們沒有國王」（No Kings since 1776）標語的黑色運動衫。

布瑞斯說：「我在服役期間所捍衛的一切，現在似乎都岌岌可危。即便我一向是共和黨支持者，我也不認同該黨目前的發展方向。」

美國 川普 退伍軍人

