風神颱風共伴效應今起影響防致災雨 吳德榮：逐日降溫北台明20度

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

美委關係緊張 美駐千里達大使館警告遠離美政府設施

中央社／ 西班牙港18日綜合外電報導

美國數次襲擊加勒比海上疑似運載毒品的船隻，加劇與委內瑞拉緊張關係之際，美國駐千里達及托巴哥大使館今天警告當地美國民眾，勿靠近這個加勒比海島國的美國政府設施。

美聯社報導，這樣的警告相當罕見，不過大使館並未具體說明發布警告的原因，只表示「由於警戒狀態升高，這週末假期請避免前往所有的美國政府設施」，並敦促民眾「注意自身周遭環境」。

千里達及托巴哥距離委內瑞拉僅數英里遠，這個島國的一處沿海社區正在為兩名失蹤漁民哀悼，據信他們死於美軍日前發動的襲擊。

千里達及托巴哥國土安全部長亞歷山大（RogerAlexander）告訴美聯社，這項警報源於針對美國公民的威脅，美國當局則稱「這可能與該區域當前的緊張局勢相關」。

然而，千里達及托巴哥政府婉拒透露關於威脅的具體細節。亞歷山大指出，當局已採取相關安全措施，以應對任何可能發生的狀況。

「不要國王」抗議行動再起 華府大批民眾走上街頭

美國民間18日再度串連發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，估計全國有超過百萬人參加，華盛頓特區18日亦有約萬人...

美政府停擺恐成史上最長 不確定性升高將衝擊經濟

美國政府這次停擺，以目前的態勢看，有可能成為史上最長，恐怕會一直拖到11月27日感恩節。美國財經媒體調查發現，近半受訪者...

美國能源部公布核融合藍圖

在人工智慧（AI）大幅推升用電需求之際，美國能源部16日公布核融合藍圖，力圖掃除這種被譽為能源技術「聖杯」的部署障礙，以...

「不要國王」遊行將於全美各地開花 川普：我不是國王

英國衛報報導，美國民間預計18日再度於全國各地發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，可能會有數百萬人參加，表達對...

「不要國王」抗議行動再起 民眾行前暖身

正逢美國聯邦政府持續關門，美國民間預計18日再度於全國發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，表達對川普政府的不滿...

靠「1根吸管」找出真兇！41年前性侵命案終偵破 3人曾因此服近20年冤獄

1984年，美國長島一名16歲少女泰瑞莎（Theresa Fusco）遭到滑輪場點心吧台解雇，深夜她哭著離開後失蹤，過了一個月才在滑輪場附近的樹林裡發現她的屍體，然而當時DNA技術並不發達，直到41年後，才終於抓到兇手。

