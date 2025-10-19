美委關係緊張 美駐千里達大使館警告遠離美政府設施

美國數次襲擊加勒比海上疑似運載毒品的船隻，加劇與委內瑞拉緊張關係之際，美國駐千里達及托巴哥大使館今天警告當地美國民眾，勿靠近這個加勒比海島國的美國政府設施。

美聯社報導，這樣的警告相當罕見，不過大使館並未具體說明發布警告的原因，只表示「由於警戒狀態升高，這週末假期請避免前往所有的美國政府設施」，並敦促民眾「注意自身周遭環境」。

千里達及托巴哥距離委內瑞拉僅數英里遠，這個島國的一處沿海社區正在為兩名失蹤漁民哀悼，據信他們死於美軍日前發動的襲擊。

千里達及托巴哥國土安全部長亞歷山大（RogerAlexander）告訴美聯社，這項警報源於針對美國公民的威脅，美國當局則稱「這可能與該區域當前的緊張局勢相關」。

然而，千里達及托巴哥政府婉拒透露關於威脅的具體細節。亞歷山大指出，當局已採取相關安全措施，以應對任何可能發生的狀況。