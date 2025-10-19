「不要國王」抗議行動再起 華府大批民眾走上街頭

美國民間18日再度串連發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，估計全國有超過百萬人參加，華盛頓特區18日亦有約萬人走上街頭，不少抗議民眾對川普政府的移民和經濟等政策表達不滿，也對國會未能扮演好監督的角色感到失望。

美國民間團體18日再度發起不要國王抗議，在全國規畫超過2500場示威遊行，主辦團體包括美國公民自由聯盟、美國教師聯盟、50501運動、人權戰線等組織。

適逢周六好天氣，華府國家廣場18日湧入大批民眾，他們高舉包括不要國王、捍衛民主、反抗是義務等標語，現場也出現各式創意標語和裝扮；有民眾甚至將美國總統川普的臉與北韓領導人金正恩合成，諷刺川普是獨裁者。

有居住在華府的抗議民眾認為，川普有很多政策與美國憲法相違背，讓人感到擔憂，尤其川普政府在華府部署國民兵，「（川普政府的做法）讓人感到約束，感覺政府有可能隨時攻擊我們小老百姓」。

此外，川普上任後展開大型的非法移民驅逐行動，甚至出現波及美國公民的案例，有抗議民眾表示，他不能同意蒙面的聯邦探員隨意在街上把人帶走，「我們是有權利的，所有美國人都有人權；合法的程序是必要的」；他也說，「我看到的是愈來愈少的自由，物價卻愈來愈高」。

雖然抗議未必能帶來改變，不過他認為，至少大家走上街頭，能讓川普政府知道，不是所有美國民眾都同意川普政府的政策，「這應該會向川普傳遞出強力的訊息」；也有民眾認為，18日有很多人站出來，理應讓川普政府意識到他們錯誤的政策，「雖然我不知道他們究竟在不在乎，但至少給民眾很多希望，讓大家不那麼孤單。」

來自馬里蘭州的Diane則對國會失能表達失望，「他們理當要做好防護機制，但他們卻直接放棄他們的權力」；Diane說，這是她最大的恐懼：所有監督機制都在消失中。

Diane和同行的Lora期待明年期中選舉之後能夠出現改變，但一方面擔心川普政府促成共和黨州選區重劃之後，選情未必對民主黨有利，另一方面，他們也擔憂川普政府對國家的傷害非一場選舉就能修復。