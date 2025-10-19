「不要國王」抗議行動再起 華府大批民眾走上街頭
美國民間18日再度串連發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，估計全國有超過百萬人參加，華盛頓特區18日亦有約萬人走上街頭，不少抗議民眾對川普政府的移民和經濟等政策表達不滿，也對國會未能扮演好監督的角色感到失望。
美國民間團體18日再度發起不要國王抗議，在全國規畫超過2500場示威遊行，主辦團體包括美國公民自由聯盟、美國教師聯盟、50501運動、人權戰線等組織。
適逢周六好天氣，華府國家廣場18日湧入大批民眾，他們高舉包括不要國王、捍衛民主、反抗是義務等標語，現場也出現各式創意標語和裝扮；有民眾甚至將美國總統川普的臉與北韓領導人金正恩合成，諷刺川普是獨裁者。
有居住在華府的抗議民眾認為，川普有很多政策與美國憲法相違背，讓人感到擔憂，尤其川普政府在華府部署國民兵，「（川普政府的做法）讓人感到約束，感覺政府有可能隨時攻擊我們小老百姓」。
此外，川普上任後展開大型的非法移民驅逐行動，甚至出現波及美國公民的案例，有抗議民眾表示，他不能同意蒙面的聯邦探員隨意在街上把人帶走，「我們是有權利的，所有美國人都有人權；合法的程序是必要的」；他也說，「我看到的是愈來愈少的自由，物價卻愈來愈高」。
雖然抗議未必能帶來改變，不過他認為，至少大家走上街頭，能讓川普政府知道，不是所有美國民眾都同意川普政府的政策，「這應該會向川普傳遞出強力的訊息」；也有民眾認為，18日有很多人站出來，理應讓川普政府意識到他們錯誤的政策，「雖然我不知道他們究竟在不在乎，但至少給民眾很多希望，讓大家不那麼孤單。」
來自馬里蘭州的Diane則對國會失能表達失望，「他們理當要做好防護機制，但他們卻直接放棄他們的權力」；Diane說，這是她最大的恐懼：所有監督機制都在消失中。
Diane和同行的Lora期待明年期中選舉之後能夠出現改變，但一方面擔心川普政府促成共和黨州選區重劃之後，選情未必對民主黨有利，另一方面，他們也擔憂川普政府對國家的傷害非一場選舉就能修復。
至於民主黨為了讓川普政府民主黨要求延長「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中即將於年底失效的保費稅額補貼，擋下共和黨提出的短期延長撥款法案，讓聯邦政府關門進入第18天，受訪的Eric則認為說，民主黨在聯邦參眾議院都沒有多數席次，這是民主黨唯一能夠對抗執政黨的著力點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言