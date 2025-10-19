快訊

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

美軍打擊加勒比海運毒船兩人生還 川普：將遣返母國

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導

美國軍方日前在加勒比海擊沉一艘疑似載運毒品的船隻，導致船上兩人喪命，另外兩人則被美軍救起。美國總統川普今天宣布，將把這兩名生還的毒販嫌疑人分別遣送回他們的母國厄瓜多及哥倫比亞。

法新社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「我很榮幸摧毀一艘正沿知名毒品走私路線前往美國的巨型運毒潛艇。」他並稱上面運載了類鴉片藥物芬太尼（fentanyl）和其他毒品。

「兩名恐怖分子被擊斃，兩名倖存的恐怖分子將被遣返回他們的母國厄瓜多和哥倫比亞，在那裡接受拘留和起訴。」

自今年9月以來，美國已在加勒比海地區襲擊至少6艘船舶，造成至少29人身亡，部分船隻據稱是從委內瑞拉啟航。

隨著美國在委內瑞拉外海部署軍艦，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布，抵禦美國威脅的一項計畫現已完成建置。

馬杜洛在通訊軟體Telegram發布錄音檔說：「今日我們已完成國內所有整合防禦區的建置。」他也宣布，將舉行被稱為「獨立200」（Independence 200）的新一輪軍演。

美國 馬杜洛 毒品

延伸閱讀

全美再現「無王日」 反川普群眾聚集紐約時報廣場

指標產品稅率 川普悄悄放寬

美俄穿越白令海峽海底隧道 川普有興趣但必須想一想

「不要國王」遊行將於全美各地開花 川普：我不是國王

相關新聞

美政府停擺恐成史上最長 不確定性升高將衝擊經濟

美國政府這次停擺，以目前的態勢看，有可能成為史上最長，恐怕會一直拖到11月27日感恩節。美國財經媒體調查發現，近半受訪者...

美國能源部公布核融合藍圖

在人工智慧（AI）大幅推升用電需求之際，美國能源部16日公布核融合藍圖，力圖掃除這種被譽為能源技術「聖杯」的部署障礙，以...

「不要國王」遊行將於全美各地開花 川普：我不是國王

英國衛報報導，美國民間預計18日再度於全國各地發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，可能會有數百萬人參加，表達對...

「不要國王」抗議行動再起 民眾行前暖身

正逢美國聯邦政府持續關門，美國民間預計18日再度於全國發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，表達對川普政府的不滿...

靠「1根吸管」找出真兇！41年前性侵命案終偵破 3人曾因此服近20年冤獄

1984年，美國長島一名16歲少女泰瑞莎（Theresa Fusco）遭到滑輪場點心吧台解雇，深夜她哭著離開後失蹤，過了一個月才在滑輪場附近的樹林裡發現她的屍體，然而當時DNA技術並不發達，直到41年後，才終於抓到兇手。

郭崇倫會客室EP233｜【名家回顧】冷戰2.0、全球關稅震盪、保守主義崛起 回顧吳玉山院士專訪

國際情勢瞬息萬變，但總有一些觀點堅守在全球脈動之中，郭崇倫會客室推出【名家回顧】系列，來回顧那些堅持理念的卓越視野。 美國準總統川普即將重掌大權，聯邦官僚體系、敵對競爭國家乃至全球盟邦無不繃緊神經，究竟是迎來「讓美國再次偉大」的黃金時代，還是陷入深層對立與國際秩序重塑的混亂時期？本集郭崇倫會客室邀請中央研究院吳玉山院士，來談川普2.0對全球權力格局的影響，以及台灣應如何務實應對。 本集郭崇倫會客室回顧了中研院院士吳玉山的專訪，他判斷川普所領導的美國，將會更重視與盟友之間的經濟互動，也建言台灣與川普政府往來，應拋下所謂民主價值同盟的幻想。（錄音時間：2025年1月17日）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。