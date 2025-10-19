全美再現「無王日」 反川普群眾聚集紐約時報廣場

美國民間團體今天再度串連發起抗議總統川普執政的「無王日」活動，全美50州出現超過2600場示威。數萬群眾聚集在紐約時報廣場，對近期法治、人權與移民政策等表達不滿。

繼6月非政府組織在美國各城市串聯發起「無王日」（No Kings Day）示威後，紐約、華盛頓等多個城市今天再度舉行無王日群眾活動。

紐約地區計有超過10處由民間團體發起的反川普（Donald Trump）集會，其中位於曼哈頓中心的時報廣場場面盛大。大批紐約市民上午手持「捍衛民主」、「我們不要國王」等標語聚集在廣場各處，呼喊「川普下台」等口號，場面平和熱鬧。

兩週後萬聖節將至，許多示威者悉心裝扮，嘲諷當前政治局勢。

珍妮（Jenny）裝扮成小丑，表達對執政當局的不滿。她說，她是為了國家而捍衛權利，使用嘲弄手法站上前線，對抗法西斯主義的有力方式就是保持快樂，因為法西斯政權希望見到恐懼。她提到，出現在這裡也許有點害怕，但她是在捍衛美國的人權法治。

珍妮抨擊：「他（川普）只顧自己，任用聽話的人，在他執政下美國已成流氓國度，沒有許可就攻擊委內瑞拉附近的船隻，也不希望見到示威，民眾已失去權力。」她還談到，美國是移民國家，這是美國人的身分，她的父母1951年由賽普勒斯移民至美國，她生於此。

陪著祖母參加活動，與家人共同製作示威標語的狄倫（Dillon）對政治形勢感到憂心。

他說，近來發生在首都華盛頓、造成長期影響的事情讓人感到不安，移民暨海關執法局（ICE）之所以令人關注，並不是他們遣返非法移民，而是用老舊手段來執行，「讓美國人的保守意識層級降低了，難道只能這樣介入嗎？」

面對美國出現新世代保守運動，年輕的狄倫相信保守運動一直都存在。他說，不清楚現在的大型年輕保守派運動和過去有何不同，但他對右派人士沒有意見，問題在於右派的信念與價值是什麼，以及支持什麼人。

狄倫還強調，人們各自擁有立場是很自然的事，但他關切的是當前政治高度依據立場運作。

「無王日」運動援引自18世紀長期在位的英王喬治三世（King George III），在美國1775年為脫離英國殖民打起獨立戰爭後，仍試圖奪回統治權。發起無王日活動團體藉此隱喻川普，推動非暴力跨州集會，影星勞勃狄尼洛（Robert De Niro）等人也公開表達支持。

全美各地兩度出現無王日示威，川普則回應「我不是國王」，共和黨人也表示反對。

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）指出：「所謂的反法西斯人士就是哈瑪斯（Hamas）的側翼，他們都現身了。」財政部長貝森特（Scott Bessent）說：「無王指的是不發薪水，不發薪水也不用政府了。」