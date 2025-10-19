快訊

鄭麗文時代 多頭馬車或集體領導？「非典型」主席如何帶領國民黨重返執政

雙風「共伴效應」 北花蓮嚴防超大豪雨 明起恐連下3天

美國能源部公布核融合藍圖

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在人工智慧（AI）大幅推升用電需求之際，美國能源部16日公布核融合藍圖，力圖掃除這種被譽為能源技術「聖杯」的部署障礙，以支持民間核融合產業在2030年代壯大，但能否達標，取決於核融合商轉的研究進展。

能源部的願景是，結合產官學界的力量，打造實現核融合商轉的「關鍵基礎設施」，研發足以因應核融合電廠嚴苛條件的結構材料，力拚在2030年代中期部署第一代的核融合電廠。

隨著AI技術大爆發，這項技術不僅可作為推進核融合的研究工具，同時也創造出龐大用電需求，使世人更有理由以核融合作為新供電來源。

能源部指出，將打造核融合研究聚落，預料該部會實驗室將在當地聯手大專院校、地方與州政府、以及民間企業，以集結研發人力。能源部、輝達（Nvidia）、IBM、普林斯頓大學電漿物理實驗室會在其中一個聚落攜手合作，建立一座名為Stellar-AI、「以核融合為核心、針對AI優化的超級電腦叢集」。

生成式AI熱潮使科技巨頭急尋充裕電力，以支撐更多資料中心運作。奧特曼、蓋茲與貝佐斯等大咖皆投資了核融合電廠設計新創業者。

核融合 能源 用電

延伸閱讀

OpenAI 大投資 訂五年計畫

星際之門 芝麻開門 OpenAI CEO台韓固樁 亞洲科技股大爆發

OpenAI暗示不會下單英特爾

奧特曼、艾夫聯手開發的AI裝置傳卡關 恐延後問世

相關新聞

美政府停擺恐成史上最長 不確定性升高將衝擊經濟

美國政府這次停擺，以目前的態勢看，有可能成為史上最長，恐怕會一直拖到11月27日感恩節。美國財經媒體調查發現，近半受訪者...

美國能源部公布核融合藍圖

在人工智慧（AI）大幅推升用電需求之際，美國能源部16日公布核融合藍圖，力圖掃除這種被譽為能源技術「聖杯」的部署障礙，以...

「不要國王」遊行將於全美各地開花 川普：我不是國王

英國衛報報導，美國民間預計18日再度於全國各地發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，可能會有數百萬人參加，表達對...

「不要國王」抗議行動再起 民眾行前暖身

正逢美國聯邦政府持續關門，美國民間預計18日再度於全國發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，表達對川普政府的不滿...

靠「1根吸管」找出真兇！41年前性侵命案終偵破 3人曾因此服近20年冤獄

1984年，美國長島一名16歲少女泰瑞莎（Theresa Fusco）遭到滑輪場點心吧台解雇，深夜她哭著離開後失蹤，過了一個月才在滑輪場附近的樹林裡發現她的屍體，然而當時DNA技術並不發達，直到41年後，才終於抓到兇手。

郭崇倫會客室EP233｜【名家回顧】冷戰2.0、全球關稅震盪、保守主義崛起 回顧吳玉山院士專訪

國際情勢瞬息萬變，但總有一些觀點堅守在全球脈動之中，郭崇倫會客室推出【名家回顧】系列，來回顧那些堅持理念的卓越視野。 美國準總統川普即將重掌大權，聯邦官僚體系、敵對競爭國家乃至全球盟邦無不繃緊神經，究竟是迎來「讓美國再次偉大」的黃金時代，還是陷入深層對立與國際秩序重塑的混亂時期？本集郭崇倫會客室邀請中央研究院吳玉山院士，來談川普2.0對全球權力格局的影響，以及台灣應如何務實應對。 本集郭崇倫會客室回顧了中研院院士吳玉山的專訪，他判斷川普所領導的美國，將會更重視與盟友之間的經濟互動，也建言台灣與川普政府往來，應拋下所謂民主價值同盟的幻想。（錄音時間：2025年1月17日）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。