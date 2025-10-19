美國能源部公布核融合藍圖

在人工智慧（AI）大幅推升用電需求之際，美國能源部16日公布核融合藍圖，力圖掃除這種被譽為能源技術「聖杯」的部署障礙，以支持民間核融合產業在2030年代壯大，但能否達標，取決於核融合商轉的研究進展。

能源部的願景是，結合產官學界的力量，打造實現核融合商轉的「關鍵基礎設施」，研發足以因應核融合電廠嚴苛條件的結構材料，力拚在2030年代中期部署第一代的核融合電廠。

隨著AI技術大爆發，這項技術不僅可作為推進核融合的研究工具，同時也創造出龐大用電需求，使世人更有理由以核融合作為新供電來源。

能源部指出，將打造核融合研究聚落，預料該部會實驗室將在當地聯手大專院校、地方與州政府、以及民間企業，以集結研發人力。能源部、輝達（Nvidia）、IBM、普林斯頓大學電漿物理實驗室會在其中一個聚落攜手合作，建立一座名為Stellar-AI、「以核融合為核心、針對AI優化的超級電腦叢集」。

生成式AI熱潮使科技巨頭急尋充裕電力，以支撐更多資料中心運作。奧特曼、蓋茲與貝佐斯等大咖皆投資了核融合電廠設計新創業者。