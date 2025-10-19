美政府停擺恐成史上最長 不確定性升高將衝擊經濟

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國政府這次停擺，以目前的態勢看，有可能成為史上最長，恐怕會一直拖到11月27日感恩節。 新華社

美國政府這次停擺，以目前的態勢看，有可能成為史上最長，恐怕會一直拖到11月27日感恩節。美國財經媒體調查發現，近半受訪者最關切這對美國經濟可能帶來的衝擊。

政策研究公司Beacon Policy Advisors分析師在最新的報告中表示，「要結束政府停擺，若沒有白宮積極介入談判，就是需要民主黨讓步。但目前看來，這兩種情況都沒有要發生的跡象。這次關門，有可能成為史上最長的一次。」

截至目前，這次美國政府停擺已經17天，目前最長一次政府關門紀錄是將近七年前，川普第一任期內，那時持續了35天。

最近一個可能促成兩黨達成協議的契機，是11月1日「歐記健保」（Obamacare）保險計畫的開放報名這一天。因為這次政府關門，主要是因為民主黨與共和黨就是否將歐記健保補貼延長、納入撥款法案，談判陷入僵局；相關保費上漲問題，將在11月1日後變得更加明顯。

另一個打破僵局的機會是交通問題。人力短缺導致機場交通延誤，如果對旅客造成嚴重困擾，或開始引發大量媒體關注，或能促使政府盡快解決關門問題。目前空中交通管制員與運輸安全管理局（TSA）安檢人員被要求繼續上班，但他們領不到薪資，預料部分人員將會以缺勤表達抗議。

投資銀行TD Cowen分析師克魯格說，「旅行問題與健保保費衝擊」或許會是結束政府關門的可能出口，但時間可能要到感恩節前後。

多位經濟學家估算了政府停擺對經濟的損害，他普遍認為每周將拖累經濟成長0.1%到0.2%。這個數字看似不大，但如果川普政府真的實施大規模政府裁員，經濟損害可能變得比預期嚴重。上周，白宮預算主管沃特就揚言，政府最終裁員人數「很可能會超過1萬人」。

股票研究公司Wolfe Research的分析師沒有太悲觀。他們在報告中寫道：「只要軍人還能領薪水，其他支付在關門結束後也能補發，我們就沒理由認為會有重大的長期影響。」但他們承認，「這次關門可能會影響消費者信心，並對政府員工的消費造成更持久的影響」。

