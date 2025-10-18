「不要國王」遊行將於全美各地開花 川普：我不是國王

英國衛報報導，美國民間預計18日再度於全國各地發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，可能會有數百萬人參加，表達對川普政府的不滿。對此，美國總統川普告訴福斯新聞網（Fox News）：「我不是國王。」

川普在福斯新聞「「周日晨間前景」（Sunday Morning Futures）預告片中說：「國王！這不是在裝模作樣。你知道的，他們稱我是國王，但我不是。」

「不要國王」抗議行動預計18日在超過2600個地點舉行。而川普的盟友嘲諷地稱這些抗議是「仇恨美國」事件。