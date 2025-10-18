加薩衛生部：以色列歸還15具巴勒斯坦人遺體
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）轄下的加薩衛生部今天表示，以色列今天歸還15具巴勒斯坦人遺體，總計已歸還135具遺體。
法新社報導，根據美國總統川普斡旋的停火協議，哈瑪斯每歸還1具以色列人質遺體，以色列就會歸還加薩15具巴勒斯坦人遺體。
昨天深夜，哈瑪斯歸還另一具以色列人質遺體。
自停火協議展開後，哈瑪斯已歸還9名以色列人和1名尼泊爾學生的遺體。
加薩衛生部表示，以色列今天歸還的遺體中，部分有遭到「虐待、毆打、上銬與蒙住眼睛的痕跡」。
以色列前幾次根據停火協議歸還巴勒斯坦人遺體時，加薩衛生部也提出類似指控。
以色列軍方則表示，這是「哈瑪斯的虛假宣傳」。
此外，加薩民防機構今天表示，以色列軍方昨天朝一輛巴士開火，造成9人死亡。以軍則表示，對1輛超越所謂「黃線」的車輛開火。
哈瑪斯轄下的民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）今天告訴法新社，以色列占領軍昨天在宰頓（Zeitun）以東襲擊一輛載有流離失所民眾的巴士後，民防隊員發現9具屍體。
