加薩衛生部：以色列歸還15具巴勒斯坦人遺體

中央社／ 加薩市18日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）轄下的加薩衛生部今天表示，以色列今天歸還15具巴勒斯坦人遺體，總計已歸還135具遺體。

法新社報導，根據美國總統川普斡旋的停火協議，哈瑪斯每歸還1具以色列人質遺體，以色列就會歸還加薩15具巴勒斯坦人遺體。

昨天深夜，哈瑪斯歸還另一具以色列人質遺體。

自停火協議展開後，哈瑪斯已歸還9名以色列人和1名尼泊爾學生的遺體。

加薩衛生部表示，以色列今天歸還的遺體中，部分有遭到「虐待、毆打、上銬與蒙住眼睛的痕跡」。

以色列前幾次根據停火協議歸還巴勒斯坦人遺體時，加薩衛生部也提出類似指控。

以色列軍方則表示，這是「哈瑪斯的虛假宣傳」。

此外，加薩民防機構今天表示，以色列軍方昨天朝一輛巴士開火，造成9人死亡。以軍則表示，對1輛超越所謂「黃線」的車輛開火。

哈瑪斯轄下的民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）今天告訴法新社，以色列占領軍昨天在宰頓（Zeitun）以東襲擊一輛載有流離失所民眾的巴士後，民防隊員發現9具屍體。

以色列 遺體 哈瑪斯 加薩 巴勒斯坦

相關新聞

「不要國王」抗議行動再起 民眾行前暖身

正逢美國聯邦政府持續關門，美國民間預計18日再度於全國發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，表達對川普政府的不滿...

靠「1根吸管」找出真兇！41年前性侵命案終偵破 3人曾因此服近20年冤獄

1984年，美國長島一名16歲少女泰瑞莎（Theresa Fusco）遭到滑輪場點心吧台解雇，深夜她哭著離開後失蹤，過了一個月才在滑輪場附近的樹林裡發現她的屍體，然而當時DNA技術並不發達，直到41年後，才終於抓到兇手。

郭崇倫會客室EP233｜【名家回顧】冷戰2.0、全球關稅震盪、保守主義崛起 回顧吳玉山院士專訪

國際情勢瞬息萬變，但總有一些觀點堅守在全球脈動之中，郭崇倫會客室推出【名家回顧】系列，來回顧那些堅持理念的卓越視野。 美國準總統川普即將重掌大權，聯邦官僚體系、敵對競爭國家乃至全球盟邦無不繃緊神經，究竟是迎來「讓美國再次偉大」的黃金時代，還是陷入深層對立與國際秩序重塑的混亂時期？本集郭崇倫會客室邀請中央研究院吳玉山院士，來談川普2.0對全球權力格局的影響，以及台灣應如何務實應對。 本集郭崇倫會客室回顧了中研院院士吳玉山的專訪，他判斷川普所領導的美國，將會更重視與盟友之間的經濟互動，也建言台灣與川普政府往來，應拋下所謂民主價值同盟的幻想。（錄音時間：2025年1月17日）

美製AI晶片里程碑！黃仁勳訪台積鳳凰城廠 宣布首片Blackwell晶圓問世

Axios 17日獨家報導，輝達首次證實，該公司與台積電宣布完成首片美國製Blackwell晶圓，最終將用於人工智慧（A...

中央情報局35年解不開的密碼 業餘人士從公開檔案發現答案

位於美國維吉尼亞州中央情報局（CIA）總部庭院的銅製雕塑「Kryptos」，自1990年豎立以來，吸引了無數密碼學家試圖...

美國無王示威將再次登場 估數百萬人上街反川普

全美各地6月中舉行「無王」（No Kings）抗議活動後，從紐約到舊金山預估將有數以百萬計民眾明天再次上街，對總統川普（...

