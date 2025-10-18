美國陪審團裁定 法國巴黎銀行助蘇丹政府種族滅絕

美國紐約一個陪審團今天作出歷史性裁決，認定法國巴黎銀行違反美國制裁提供金融服務，助長蘇丹政府的種族滅絕罪行。

路透社報導，該曼哈頓（Manhattan）聯邦陪審團裁定，巴黎銀行（BNP Paribas）須對3名蘇丹裔原告支付合計2050萬美元（約新台幣6億2833萬元）賠償金。他們在庭審中證稱，於蘇丹前總統巴席爾（Omar al-Bashir）執政期間遭受人權侵害。

3人現居美國。他們的律師表示，這項判決為超過2萬名在美國的難民尋求向巴黎銀行追討數以十億美元計賠償鋪平道路。

原告律師之一的迪切洛（Bobby DiCello）說：「在巴黎銀行協助之下獲取的美元助長一場毀滅性行動，造成我們的當事人失去一切。銀行的相關作為本來應該遭到阻止。」

巴黎銀行發言人則回應，這項判決應該於上訴時遭到推翻，並且強調這項裁決僅適用於這3名原告，不應擴大解釋。

本案焦點在於巴黎銀行的金融服務與種族清洗和大規暴力的倖存者所受傷害是否具有「相當因果關係」。聯邦地區法院法官赫勒斯坦（AlvinHellerstein）曾在去年的裁定中指出，事實顯示巴黎銀行的銀行業務與蘇丹政府所犯暴行存在關聯。

這宗集體訴訟由現居美國人士提出。他們從南蘇丹、蘇丹西部達佛地區（Darfur）、蘇丹中部努巴山脈（Nuba Mountains）的非阿拉伯裔非洲黑人原住民社區逃離。

美國政府於2004年正式認定蘇丹衝突為種族滅絕行徑。