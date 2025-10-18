「不要國王」抗議行動再起 民眾行前暖身

正逢美國聯邦政府持續關門，美國民間預計18日再度於全國發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，表達對川普政府的不滿，計畫在全美國發動超過2600場抗議，也預計這次會有更多人走上街頭。

有部分民眾17日率先聚集在華府林肯紀念堂前，為18日的抗議行動暖身。現年19歲的Daphney在華府讀書，她說有很多同學都對國民兵進駐華府的行為感到害怕，也對移民及海關執法局（ICE）感到非常恐懼。

一對來自康乃狄克州的年長夫婦提前來到華府，準備參加18日的抗議，他們表示，美國的憲法正遭受攻擊，甚至害怕川普政府繼續這樣執政下去，美國人民可能看不到下一次選舉。