快訊

「不要國王」抗議行動再起 民眾行前暖身

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國民間預計18日再度於全國發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，表達對川普政府的不滿，計畫在全美國發動超過2600場抗議，也預計這次會有更多人走上街頭。記者陳熙文／攝影
正逢美國聯邦政府持續關門，美國民間預計18日再度於全國發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，表達對川普政府的不滿，計畫在全美國發動超過2600場抗議，也預計這次會有更多人走上街頭。

有部分民眾17日率先聚集在華府林肯紀念堂前，為18日的抗議行動暖身。現年19歲的Daphney在華府讀書，她說有很多同學都對國民兵進駐華府的行為感到害怕，也對移民及海關執法局（ICE）感到非常恐懼。

一對來自康乃狄克州的年長夫婦提前來到華府，準備參加18日的抗議，他們表示，美國的憲法正遭受攻擊，甚至害怕川普政府繼續這樣執政下去，美國人民可能看不到下一次選舉。

他們也批評美國總統川普安插對他忠心的人到政府要位，且削弱政府監督總統的力道。

一對來自康乃狄克州的年長夫婦提前來到華府，準備參加18日的抗議，他們表示，美國的憲法正遭受攻擊，甚至害怕川普政府繼續這樣執政下去，美國人民可能看不到下一次選舉。記者陳熙文／攝影
現年19歲的Daphney在華府讀書，她說有很多同學都對國民兵進駐華府的行為感到害怕，也對移民及海關執法局（ICE）感到非常恐懼。記者陳熙文／攝影
美國民間預計18日再度於全國發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，表達對川普政府的不滿，有部分民眾17日率先聚集在華府林肯紀念堂前，為18日的抗議行動暖身；現場也有川普支持者到場拍照留念。記者陳熙文／攝影
美國民間預計18日再度於全國發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，表達對川普政府的不滿，有部分民眾17日率先聚集在華府林肯紀念堂前，為18日的抗議行動暖身。記者陳熙文／攝影
美國 華府 川普

