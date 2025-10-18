靠「1根吸管」找出真兇！41年前性侵命案終偵破 3人曾因此服近20年冤獄

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
41年前美國一名少女遭到性侵殺害。示意圖／AI生成

1984年，美國長島一名16歲少女泰瑞莎（Theresa Fusco）遭到滑輪場點心吧台解雇，深夜她哭著離開後失蹤，過了一個月才在滑輪場附近的樹林裡發現她的屍體，然而當時DNA技術並不發達，直到41年後，才終於抓到兇手。

根據《CNN》報導，法醫判定泰瑞莎死因為勒斃，並發現有性侵痕跡。兩年後警方逮捕3名嫌疑犯，然而2003年經DNA比對結果不符，證明3人無罪，從此泰瑞莎命案陷入懸案，檢調也面臨冤獄官司。

但調查人員沒有放棄，2023年，一間實驗室分析從泰瑞莎身上提取的DNA樣本後，調查人員鎖定在超市上夜班的理查德（Richard Bilodeau），於2024年開始監視他，並從他使用過的飲料吸管上採到DNA，經對比與泰瑞莎身上的DNA樣本百分之百吻合，直至今年10月，現年63歲的理查德終於被捕，但堅決不認罪。

泰瑞莎的母親已於2019年去世，她的父親日前受訪表示，即使「一遍又一遍的經歷這件事讓我心碎」，但正義終於降臨，對此他非常感激。

理查德將於11月21日再次出庭，根據《CBS》報導，若罪名成立，他將面臨25年至無期徒刑。

