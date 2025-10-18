快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

犯電匯詐欺入獄 美前國會議員桑托斯獲川普減刑

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

因電匯詐欺與身分竊盜罪遭定罪的美國前共和黨籍國會議員桑托斯（George Santos），今天在美國總統川普發布減刑令的數小時後離開監獄，他的律師證實這個消息。

法新社報導，川普（Donald Trump）今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「喬治（桑托斯名）長時間遭單獨監禁，據稱他受到可怕的對待。」

川普又說：「至少桑托斯有勇氣、信念與智慧，始終投票給共和黨。因此，我剛剛簽署減刑令，立即讓桑托斯出獄。」

桑托斯的律師莫瑞（Joseph Murray）今天晚間透過電話告訴法新社，桑托斯已經離開紐澤西州的費爾頓聯邦懲教所（Federal Correctional Institution Fairton），「目前正在返家途中」。

莫瑞在發布於桑托斯X帳號的聲明中寫道：「願上帝保佑總統川普，美國史上最偉大的總統！」

總統減刑與赦免不同，減刑會保留原本的定罪，但刑期會縮短。

現年37歲、曾任紐約州聯邦眾議員的桑托斯，因竊取競選捐款人身分並盜刷他們的信用卡等多項罪名，於4月遭判7年又3個月的有期徒刑，並於7月入獄服刑。

國會道德委員會調查指出，桑托斯將竊取來的資金用在肉毒桿菌注射、OnlyFans成人網站，以及購買義大利奢侈品和前往漢普頓（Hamptons）與拉斯維加斯度假。

桑托斯還編造許多荒誕的個人履歷，包括聲稱曾任職於高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）、自己是猶太人，以及大學時期是排球明星。

他在2023年選後一年遭聯邦眾議院驅逐，成為自美國內戰以來第3位遭驅逐的國會議員，這種懲處過去僅用於叛國者或已定罪的罪犯。

美國 川普 眾議員

延伸閱讀

對大陸祭100％高關稅 川普坦言「並非長久之計」：他們強迫我的

美中貿易代表擬17日晚間通話 美財長：相信情勢已緩和

澤倫斯基見川普：烏克蘭提議用無人機換戰斧飛彈

川普反對 海運碳費延後上路

相關新聞

靠「1根吸管」找出真兇！41年前性侵命案終偵破 3人曾因此服近20年冤獄

1984年，美國長島一名16歲少女泰瑞莎（Theresa Fusco）遭到滑輪場點心吧台解雇，深夜她哭著離開後失蹤，過了一個月才在滑輪場附近的樹林裡發現她的屍體，然而當時DNA技術並不發達，直到41年後，才終於抓到兇手。

「不要國王」抗議行動再起 民眾行前暖身

正逢美國聯邦政府持續關門，美國民間預計18日再度於全國發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，表達對川普政府的不滿...

郭崇倫會客室EP233｜【名家回顧】冷戰2.0、全球關稅震盪、保守主義崛起 回顧吳玉山院士專訪

國際情勢瞬息萬變，但總有一些觀點堅守在全球脈動之中，郭崇倫會客室推出【名家回顧】系列，來回顧那些堅持理念的卓越視野。 美國準總統川普即將重掌大權，聯邦官僚體系、敵對競爭國家乃至全球盟邦無不繃緊神經，究竟是迎來「讓美國再次偉大」的黃金時代，還是陷入深層對立與國際秩序重塑的混亂時期？本集郭崇倫會客室邀請中央研究院吳玉山院士，來談川普2.0對全球權力格局的影響，以及台灣應如何務實應對。 本集郭崇倫會客室回顧了中研院院士吳玉山的專訪，他判斷川普所領導的美國，將會更重視與盟友之間的經濟互動，也建言台灣與川普政府往來，應拋下所謂民主價值同盟的幻想。（錄音時間：2025年1月17日）

美製AI晶片里程碑！黃仁勳訪台積鳳凰城廠 宣布首片Blackwell晶圓問世

Axios 17日獨家報導，輝達首次證實，該公司與台積電宣布完成首片美國製Blackwell晶圓，最終將用於人工智慧（A...

中央情報局35年解不開的密碼 業餘人士從公開檔案發現答案

位於美國維吉尼亞州中央情報局（CIA）總部庭院的銅製雕塑「Kryptos」，自1990年豎立以來，吸引了無數密碼學家試圖...

美國無王示威將再次登場 估數百萬人上街反川普

全美各地6月中舉行「無王」（No Kings）抗議活動後，從紐約到舊金山預估將有數以百萬計民眾明天再次上街，對總統川普（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。