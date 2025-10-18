犯電匯詐欺入獄 美前國會議員桑托斯獲川普減刑

因電匯詐欺與身分竊盜罪遭定罪的美國前共和黨籍國會議員桑托斯（George Santos），今天在美國總統川普發布減刑令的數小時後離開監獄，他的律師證實這個消息。

法新社報導，川普（Donald Trump）今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「喬治（桑托斯名）長時間遭單獨監禁，據稱他受到可怕的對待。」

川普又說：「至少桑托斯有勇氣、信念與智慧，始終投票給共和黨。因此，我剛剛簽署減刑令，立即讓桑托斯出獄。」

桑托斯的律師莫瑞（Joseph Murray）今天晚間透過電話告訴法新社，桑托斯已經離開紐澤西州的費爾頓聯邦懲教所（Federal Correctional Institution Fairton），「目前正在返家途中」。

莫瑞在發布於桑托斯X帳號的聲明中寫道：「願上帝保佑總統川普，美國史上最偉大的總統！」

總統減刑與赦免不同，減刑會保留原本的定罪，但刑期會縮短。

現年37歲、曾任紐約州聯邦眾議員的桑托斯，因竊取競選捐款人身分並盜刷他們的信用卡等多項罪名，於4月遭判7年又3個月的有期徒刑，並於7月入獄服刑。

國會道德委員會調查指出，桑托斯將竊取來的資金用在肉毒桿菌注射、OnlyFans成人網站，以及購買義大利奢侈品和前往漢普頓（Hamptons）與拉斯維加斯度假。

桑托斯還編造許多荒誕的個人履歷，包括聲稱曾任職於高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.）、自己是猶太人，以及大學時期是排球明星。

他在2023年選後一年遭聯邦眾議院驅逐，成為自美國內戰以來第3位遭驅逐的國會議員，這種懲處過去僅用於叛國者或已定罪的罪犯。