強化執法監督 美法官命芝加哥移民探員佩戴密錄器
美國芝加哥法官今天下令，參與川普政府在芝加哥取締移民行動的聯邦執法人員必須佩戴隨身密錄器，理由是擔憂他們未遵守先前規範與抗議者互動的法院命令。
聯邦地區法院法官艾里斯（Sara Ellis）表示，受過訓練並配備隨身攝影機的聯邦探員在執行移民執法活動時，包括與公眾互動期間，都必須開啟攝影機。
路透社報導，艾里斯先前已下達暫時限制令，要求聯邦移民探員在使用催淚瓦斯等鎮暴武器前必須提出警告，並佩戴可見的身分識別。
艾里斯也表示，她希望聯邦移民機構的代表本月20日能出席聽證會，回答她關於命令如何被執行的問題；這道命令有效期至11月6日。
在昨天稍早的聽證會上，艾里斯就芝加哥發生的數起事件質詢美國司法部律師。她指出，在這些事件中，聯邦移民探員未依先前命令的要求，在對附近的抗議者和記者示警前就動用了催淚瓦斯。
美國總統川普在芝加哥持續進行的「中途閃擊行動」（Operation Midway Blitz）驅逐計畫，已在全市引發大規模逮捕並激起廣泛抗議。
為因應抗議，川普派遣數百名國民兵（NationalGuard）部隊前往伊利諾州，以平息政府所稱、針對聯邦執法人員前所未見的暴力。
抗議人士、記者和神職人員本月稍早稱他們在示威活動中遭到蓄意鎖定和粗暴對待，控告川普、司法部長邦迪（Pam Bondi）、國土安全部長諾姆（KristiNoem）及其他聯邦官員。這起訴訟尋求法院下令，宣告川普政府的行為違憲。
這起訴訟也尋求法院下令，禁止執法人員對不構成威脅的個人發出逮捕威脅或使用鎮暴武器，例如催淚瓦斯或橡膠子彈，除非已給予適當警告。
