「派國民兵至舊金山」惹議 Salesforce執行長致歉

聚焦AI代理應用的Salesforce年會落幕，不過執行長班紐夫一席「支持川普派國民兵至舊金山」的發言意外奪走焦點。他在記者會上澄清所言是為了確保安全，但爭議仍持續延燒。他今天在X上致歉，並表示「不認為舊金山需要動用國民兵來維持安全」。

總部位於舊金山的Salesforce為客戶關係管理（CRM）領導者，每年舉辦的科技年會Dreamforce聚焦新技術，今年展示AI代理（agent）在企業端的部署；執行長班紐夫（Marc Benioff）與舊金山淵源深厚，是少數在當地出生成長的矽谷科技界領袖。

班紐夫過去一直被譽為舊金山重要慈善家，他的家族與公司在過去26年間，向舊金山灣區各項公益事業捐贈超過10億美元（約新台幣300億元）。今年科技年會期間，Salesforce再承諾將於未來5年向舊金山投資150億美元，鞏固舊金山的AI中心地位。

致力社會公益外，Salesforce今年也特地設置專區，向已故知名保育專家珍古德（Jane Goodall）致敬，會場設計以大自然景緻為主題，凸顯永續理念。班紐夫更在主題演講上悼念摯友珍古德，表示過去幾年她都會來到這裡，與大家談論永續發展。

不過，班紐夫在會前向紐約時報（New YorkTimes）表示，支持美國總統川普（Donald Trump）向舊金山派遣國民兵的想法，認為此舉可改善城市犯罪率，「我們的警察不夠多，所以如果他們能幫忙當警察，我完全支持。」一席話引發軒然大波。

由於班紐夫過去立場偏自由派，曾捐款給加州州長紐松（Gavin Newsom）、前美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），因此他的言論引起不少自由派媒體撻伐。紐時指出，班紐夫的轉變，再次顯示矽谷重量級科技領袖如何順應川普的世界觀。

班紐夫在年會記者會上被問到「國民兵」爭議時試圖淡化風波，表示希望大家能有安全體驗，「安全是我腦中最重要的事，所以當我被問到那個問題時，腦中自然浮現安全這個重點。」

儘管年會進行不受影響，班紐夫的發言風波這幾天仍持續延燒，一些舊金山政治人物抨擊，指出沒有動用國民兵的必要。班紐夫多年好友康威（RonConway）昨天辭去Salesforce基金會董事職務，他告訴紐時，自己與班紐夫不再具有相同價值觀。

保守派人士包括電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、及受邀擔任年會特別嘉賓的白宮AI「沙皇」塞克斯（David Sacks）則出面力挺班紐夫。

塞克斯在社群平台X發文指出，「如果民主黨不歡迎你，我們非常樂意讓你加入我們的陣營。」

面對爭議，班紐夫今天公開致歉，他在X上寫道：「在我們歷史上最大且最安全的一屆Dreamforce結束後，我不認為舊金山需要國民兵來解決治安問題。我先前的發言是出於對活動安全的高度謹慎考量，但因此造成了不必要的擔憂，我誠摯地道歉。」

就對舊金山的實際影響力而言，本屆Dreamforce吸引超過5萬人與會，創造超過1.3億美元的經濟效益。班紐夫的發言風波，則再次凸顯美國社會在政治上的高度分歧。