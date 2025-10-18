快訊

風神、東北季風將「共伴鋒面」！最新雨量預測曝…光復節連假壞天氣

被爆半夜穿薄紗約人夫談心 命理師曝陳匡怡真實想法

MLB／將道奇比喻公牛王朝 貝茲盛讚大谷翔平：他就是喬丹

「派國民兵至舊金山」惹議 Salesforce執行長致歉

中央社／ 舊金山17日專電
Salesforce執行長班紐夫17日為先前「支持派遣國民兵至舊金山」的發言風波道歉。圖為他在Salesforce年會上進行主題演講。中央社
Salesforce執行長班紐夫17日為先前「支持派遣國民兵至舊金山」的發言風波道歉。圖為他在Salesforce年會上進行主題演講。中央社

聚焦AI代理應用的Salesforce年會落幕，不過執行長班紐夫一席「支持川普派國民兵至舊金山」的發言意外奪走焦點。他在記者會上澄清所言是為了確保安全，但爭議仍持續延燒。他今天在X上致歉，並表示「不認為舊金山需要動用國民兵來維持安全」。

總部位於舊金山的Salesforce為客戶關係管理（CRM）領導者，每年舉辦的科技年會Dreamforce聚焦新技術，今年展示AI代理（agent）在企業端的部署；執行長班紐夫（Marc Benioff）與舊金山淵源深厚，是少數在當地出生成長的矽谷科技界領袖。

班紐夫過去一直被譽為舊金山重要慈善家，他的家族與公司在過去26年間，向舊金山灣區各項公益事業捐贈超過10億美元（約新台幣300億元）。今年科技年會期間，Salesforce再承諾將於未來5年向舊金山投資150億美元，鞏固舊金山的AI中心地位。

致力社會公益外，Salesforce今年也特地設置專區，向已故知名保育專家珍古德（Jane Goodall）致敬，會場設計以大自然景緻為主題，凸顯永續理念。班紐夫更在主題演講上悼念摯友珍古德，表示過去幾年她都會來到這裡，與大家談論永續發展。

不過，班紐夫在會前向紐約時報（New YorkTimes）表示，支持美國總統川普（Donald Trump）向舊金山派遣國民兵的想法，認為此舉可改善城市犯罪率，「我們的警察不夠多，所以如果他們能幫忙當警察，我完全支持。」一席話引發軒然大波。

由於班紐夫過去立場偏自由派，曾捐款給加州州長紐松（Gavin Newsom）、前美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），因此他的言論引起不少自由派媒體撻伐。紐時指出，班紐夫的轉變，再次顯示矽谷重量級科技領袖如何順應川普的世界觀。

班紐夫在年會記者會上被問到「國民兵」爭議時試圖淡化風波，表示希望大家能有安全體驗，「安全是我腦中最重要的事，所以當我被問到那個問題時，腦中自然浮現安全這個重點。」

儘管年會進行不受影響，班紐夫的發言風波這幾天仍持續延燒，一些舊金山政治人物抨擊，指出沒有動用國民兵的必要。班紐夫多年好友康威（RonConway）昨天辭去Salesforce基金會董事職務，他告訴紐時，自己與班紐夫不再具有相同價值觀。

保守派人士包括電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、及受邀擔任年會特別嘉賓的白宮AI「沙皇」塞克斯（David Sacks）則出面力挺班紐夫。

塞克斯在社群平台X發文指出，「如果民主黨不歡迎你，我們非常樂意讓你加入我們的陣營。」

面對爭議，班紐夫今天公開致歉，他在X上寫道：「在我們歷史上最大且最安全的一屆Dreamforce結束後，我不認為舊金山需要國民兵來解決治安問題。我先前的發言是出於對活動安全的高度謹慎考量，但因此造成了不必要的擔憂，我誠摯地道歉。」

就對舊金山的實際影響力而言，本屆Dreamforce吸引超過5萬人與會，創造超過1.3億美元的經濟效益。班紐夫的發言風波，則再次凸顯美國社會在政治上的高度分歧。

舊金山 美國 川普

延伸閱讀

美上訴法院駁回川普政府要求 禁止國民兵進駐芝加哥

川普派兵伊州受挫…芝加哥聯邦法官核准臨時禁制令

美防長不接伊州長電話 德州國民兵進駐芝加哥

芝加哥民代反對國民兵進駐 稱川普誇大犯罪率

相關新聞

美製AI晶片里程碑！黃仁勳訪台積鳳凰城廠 宣布首片Blackwell晶圓問世

Axios 17日獨家報導，輝達首次證實，該公司與台積電宣布完成首片美國製Blackwell晶圓，最終將用於人工智慧（A...

靠「1根吸管」找出真兇！41年前性侵命案終偵破 3人曾因此服近20年冤獄

1984年，美國長島一名16歲少女泰瑞莎（Theresa Fusco）遭到滑輪場點心吧台解雇，深夜她哭著離開後失蹤，過了一個月才在滑輪場附近的樹林裡發現她的屍體，然而當時DNA技術並不發達，直到41年後，才終於抓到兇手。

「不要國王」抗議行動再起 民眾行前暖身

正逢美國聯邦政府持續關門，美國民間預計18日再度於全國發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，表達對川普政府的不滿...

郭崇倫會客室EP233｜【名家回顧】冷戰2.0、全球關稅震盪、保守主義崛起 回顧吳玉山院士專訪

國際情勢瞬息萬變，但總有一些觀點堅守在全球脈動之中，郭崇倫會客室推出【名家回顧】系列，來回顧那些堅持理念的卓越視野。 美國準總統川普即將重掌大權，聯邦官僚體系、敵對競爭國家乃至全球盟邦無不繃緊神經，究竟是迎來「讓美國再次偉大」的黃金時代，還是陷入深層對立與國際秩序重塑的混亂時期？本集郭崇倫會客室邀請中央研究院吳玉山院士，來談川普2.0對全球權力格局的影響，以及台灣應如何務實應對。 本集郭崇倫會客室回顧了中研院院士吳玉山的專訪，他判斷川普所領導的美國，將會更重視與盟友之間的經濟互動，也建言台灣與川普政府往來，應拋下所謂民主價值同盟的幻想。（錄音時間：2025年1月17日）

中央情報局35年解不開的密碼 業餘人士從公開檔案發現答案

位於美國維吉尼亞州中央情報局（CIA）總部庭院的銅製雕塑「Kryptos」，自1990年豎立以來，吸引了無數密碼學家試圖...

美國無王示威將再次登場 估數百萬人上街反川普

全美各地6月中舉行「無王」（No Kings）抗議活動後，從紐約到舊金山預估將有數以百萬計民眾明天再次上街，對總統川普（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。