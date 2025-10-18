影／普亭特使提議建「普亭－川普隧道」川普稱有趣、澤倫斯基反應曝光

俄羅斯總統普亭的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）16日在「X」發文，向科技億萬富豪馬斯克提議打造一條長約113公里，連結美俄兩國的「普亭－川普隧道」。美國總統川普17日表示，這個提議「很有趣」，他需要考慮一下。

德米崔耶夫在貼文中指出，根據美國眾議員魯納（Anna Paulina Luna）發布的前蘇聯甘迺迪文件，過去曾提出的甘迺迪 - 赫魯雪夫世界和平橋（Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge）構想，「可以且應該立即在阿拉斯加和俄羅斯之間建成」。

他進一步表示，傳統建設方式估計需耗資650億美元，但若使用馬斯克旗下「無聊公司」（The Boring Company）技術，僅需不到80億美元，最快可在八年內完成這條橫跨歐亞與美洲的「普亭－川普隧道」。

德米崔耶夫向馬斯克喊話，邀請他「想像用『普亭－川普隧道』連結美國與俄羅斯，美洲與非洲—歐亞大陸，以象徵團結，讓我們一起建設未來吧！」他還在後續貼文中補充，莫斯科可以承擔部分資金，並提出潛在投資方案。

.@elonmusk, imagine connecting the US and Russia, the Americas and the Afro-Eurasia with the Putin-Trump Tunnel - a 70-mile link symbolizing unity. Traditional costs are $65B+, but @boringcompany's tech could reduce it to <$8B. Let's build a future together! 🇺🇸🤝🇷🇺🧵 👇 https://t.co/boCVb8xqjl pic.twitter.com/QXmTYAduqm — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

CNBC與福新聞報導，馬斯克並未回應對德米崔耶夫的發文。川普在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基時被問及此事。他表示，「這個很有趣，我們得考慮一下，我之前還沒聽說過」。

川普隨後詢問坐在對面的澤倫斯基對隧道提議的看法，澤倫斯基帶著尷尬的笑容回應：「我對此不高興。」川普隨即笑著說：「我認為他不喜歡。」