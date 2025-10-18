影／普亭特使提議建「普亭－川普隧道」川普稱有趣、澤倫斯基反應曝光

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普與俄羅斯總統普亭8月15日在美國阿拉斯加州安克拉治的愛爾門道夫與李查遜聯合基地會面時握手。路透
美國總統川普與俄羅斯總統普亭8月15日在美國阿拉斯加州安克拉治的愛爾門道夫與李查遜聯合基地會面時握手。路透

俄羅斯總統普亭的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）16日在「X」發文，向科技億萬富豪馬斯克提議打造一條長約113公里，連結美俄兩國的「普亭－川普隧道」。美國總統川普17日表示，這個提議「很有趣」，他需要考慮一下。

德米崔耶夫在貼文中指出，根據美國眾議員魯納（Anna Paulina Luna）發布的前蘇聯甘迺迪文件，過去曾提出的甘迺迪 - 赫魯雪夫世界和平橋（Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge）構想，「可以且應該立即在阿拉斯加和俄羅斯之間建成」。

他進一步表示，傳統建設方式估計需耗資650億美元，但若使用馬斯克旗下「無聊公司」（The Boring Company）技術，僅需不到80億美元，最快可在八年內完成這條橫跨歐亞與美洲的「普亭－川普隧道」。

德米崔耶夫向馬斯克喊話，邀請他「想像用『普亭－川普隧道』連結美國與俄羅斯，美洲與非洲—歐亞大陸，以象徵團結，讓我們一起建設未來吧！」他還在後續貼文中補充，莫斯科可以承擔部分資金，並提出潛在投資方案。

CNBC與福新聞報導，馬斯克並未回應對德米崔耶夫的發文。川普在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基時被問及此事。他表示，「這個很有趣，我們得考慮一下，我之前還沒聽說過」。

川普隨後詢問坐在對面的澤倫斯基對隧道提議的看法，澤倫斯基帶著尷尬的笑容回應：「我對此不高興。」川普隨即笑著說：「我認為他不喜歡。」

