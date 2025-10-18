聽新聞
0:00 / 0:00
美製AI晶片里程碑！黃仁勳訪台積鳳凰城廠 宣布首片Blackwell晶圓問世
Axios 17日獨家報導，輝達首次證實，該公司與台積電宣布完成首片美國製Blackwell晶圓，最終將用於人工智慧（AI）用途。
輝達創辦人兼執行長黃仁勳當天造訪位於鳳凰城的台積電廠，宣布這項成果。他對數百名聚集慶祝的台積電員工說：「你們創造了一件了不起的東西，但隨著時間推移，你們將意識到自己是歷史的一部分。」他接著表示：「這顆目前在美國生產的晶片，是最重要的晶片。」
Axios指出，這項里程碑代表川普政府推動在美國發展AI技術、並在AI未來競賽中保持領先的初步成果之一。黃仁勳高度讚揚川普，並多次強調，這只是美國AI製造的「起步」，並多次讚川普將製造業回流的願景。
輝達在部落格文章中表示，公司與台積電正在合作，在美國建立支撐全球AI工廠的基礎設施。輝達與台積電在聯合聲明中表示：「位於亞利桑那的台積電廠預計將創造數千個高科技職位，並吸引多元的供應商生態。」
黃仁勳向該廠員工說：「今天，我們為美國在AI基礎設施層面的領先地位奠定基礎。」並補充說，輝達未來數年將在AI相關基礎設施上投入5千億美元。
該片晶圓是將關鍵晶片生產回流美國的重要第一步。雖然美國在AI經濟關鍵部分的回流努力已初見成效，但美國要完全不依賴海外晶片公司和工廠，仍有很長的路要走。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言