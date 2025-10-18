美製AI晶片里程碑！黃仁勳訪台積鳳凰城廠 宣布首片Blackwell晶圓問世

Axios 17日獨家報導，輝達首次證實，該公司與台積電宣布完成首片美國製Blackwell晶圓，最終將用於人工智慧（AI）用途。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳當天造訪位於鳳凰城的台積電廠，宣布這項成果。他對數百名聚集慶祝的台積電員工說：「你們創造了一件了不起的東西，但隨著時間推移，你們將意識到自己是歷史的一部分。」他接著表示：「這顆目前在美國生產的晶片，是最重要的晶片。」

Axios指出，這項里程碑代表川普政府推動在美國發展AI技術、並在AI未來競賽中保持領先的初步成果之一。黃仁勳高度讚揚川普，並多次強調，這只是美國AI製造的「起步」，並多次讚川普將製造業回流的願景。

輝達在部落格文章中表示，公司與台積電正在合作，在美國建立支撐全球AI工廠的基礎設施。輝達與台積電在聯合聲明中表示：「位於亞利桑那的台積電廠預計將創造數千個高科技職位，並吸引多元的供應商生態。」

黃仁勳向該廠員工說：「今天，我們為美國在AI基礎設施層面的領先地位奠定基礎。」並補充說，輝達未來數年將在AI相關基礎設施上投入5千億美元。

該片晶圓是將關鍵晶片生產回流美國的重要第一步。雖然美國在AI經濟關鍵部分的回流努力已初見成效，但美國要完全不依賴海外晶片公司和工廠，仍有很長的路要走。