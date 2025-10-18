中央情報局35年解不開的密碼 業餘人士從公開檔案發現答案

位於美國維吉尼亞州中央情報局（CIA）總部庭院的銅製雕塑「Kryptos」，自1990年豎立以來，吸引了無數密碼學家試圖破解其隱藏的密碼。這座由雕塑家桑伯恩（Jim Sanborn）創作的藝術品，外觀如同一張從印表機吐出的紙張，上面刻有四段加密文字，隱藏四則訊息。前三段密碼（K1、K2、K3）早在1999年已被破解，但第四段97字母的密碼長期難倒全球頂尖密碼學家，直到近期才被解開。令人震驚的是，答案竟藏在公開檔案中，唾手可得。

加州記者兼業餘密碼破解者科比（Jarett Kobe）請住在華盛頓特區、靠近史密森尼學會美國藝術檔案館的朋友拜恩（Richard Byrne）幫忙調閱桑伯恩的檔案。拜恩拍下檔案內容傳給科比，兩人從中發現關鍵線索：幾張用膠帶黏在一起的紙片，寫著「柏林鐘」（BERLIN CLOCK），這是桑伯恩在2010年和2014年為《紐約時報》提供的線索。另一張2020年的紙片則寫著「東北偏東」（EAST NORTHEAST）。這些線索足以讓拜恩破解第四段密碼，證明傳統翻閱紙本檔案的「老派」方法，勝過了高科技密碼學的努力。

對桑伯恩而言，這卻是壞消息。他罹患胰臟癌且已擴散，誤將這些線索紙片混入捐贈給檔案館的文件中。原本，他計劃於11月20日拍賣這段最終密碼及相關文物，預估價值50萬美元，以支付醫療費用和資助裝置藝術家。這場拍賣原將首次公開密碼答案，提升其價值。然而，9月3日，科比與拜恩發電郵告知桑伯恩，他們已破解密碼。桑伯恩立即要求史密森尼學會將檔案封存至2075年，以防更多人發現線索，此舉引發密碼學界的關注。

桑伯恩試圖與兩人協商，提議簽署保密協議，換取拍賣收益分成，但遭拒絕。科比與拜恩擔心，若隱瞞密碼已破解的事實，可能被控詐欺。桑伯恩對保密極為執著，甚至睡覺時都放一把獵槍在身邊。他轉向拍賣行求助，拍賣行警告兩人，若公開答案將因侵犯版權被起訴，但若保持沉默，將被桑伯恩讚揚並成為密碼學界的英雄。

目前，兩位業餘破解者同意暫不公開答案，但拒簽法律約束協議。密碼學界對此破解方式頗感不滿，認為透過檔案翻找而非傳統解密手段有失「公平」，希望密碼能保持神秘，直到有人以正統方式破解。

這起事件凸顯了Kryptos密碼35年來的傳奇魅力，也揭示公開檔案可能隱藏的驚人秘密。桑伯恩的失誤讓業餘人士搶先一步，卻也讓這場解密遊戲增添新篇章。