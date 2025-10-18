快訊

金鐘60／蔡康永曬超暖合照 感性謝「小S得獎」：希望助她回到喜愛的工作

國民黨主席選舉投票 她「低調現身」黨工看見大聲驚呼

川普政府欲派國民兵進駐芝加哥 遭駁後上訴最高院

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普政府今天請求最高法院解除下級法院禁止他在芝加哥部署國民兵的裁決，稱芝加哥的聯邦探員「被迫在暴民持續不斷的暴力威脅下執勤」。

法新社報導，川普已下令數以百計名國民兵（National Guard）部隊前往芝加哥（Chicago），聲稱需要他們來打擊犯罪，並保護這座美國第3大城的移民官員與設施。

地方法院法官阻止這起部署行動，上訴法院昨天維持原裁決，促使川普的司法部向保守派主導的最高法院提出緊急上訴。

上訴法院3名法官組成的小組昨天表示，川普政府未能證明由民主黨主政的芝加哥當地情勢足以構成部署部隊的正當性。

法院指出：「即使對總統的形勢評估給予高度尊重，我們仍認為沒有足夠證據顯示伊利諾州存在叛亂或叛亂的危險。」

「示威者為抗議聯邦政府移民政策與行動而採取激烈、持續且偶有暴力的行為，在沒有更多佐證下，並不構成危及政府權威的叛亂風險。」

聯邦檢察總長索爾（John Sauer）今天在向最高法院提交的文件中聲稱，芝加哥的聯邦探員「被迫在暴民持續不斷的暴力威脅下執勤」。

索爾補充說，禁止部署國民兵的法院命令「不當侵犯了總統的權力，並對聯邦人員與財產造成不必要的危險」。

司法部今天就伊利諾州的裁決提出上訴，是首次要求最高法院對這個議題權衡表態；目前保守派在最高法院擁有6比3的多數優勢。

芝加哥 最高法院 川普

延伸閱讀

稱2周後見習近平談「公平協議」 川普：所謂公平就是數兆美元流入美國

對大陸祭100％高關稅 川普坦言「並非長久之計」：他們強迫我的

美中貿易代表擬17日晚間通話 美財長：相信情勢已緩和

澤倫斯基見川普：烏克蘭提議用無人機換戰斧飛彈

相關新聞

靠「1根吸管」找出真兇！41年前性侵命案終偵破 3人曾因此服近20年冤獄

1984年，美國長島一名16歲少女泰瑞莎（Theresa Fusco）遭到滑輪場點心吧台解雇，深夜她哭著離開後失蹤，過了一個月才在滑輪場附近的樹林裡發現她的屍體，然而當時DNA技術並不發達，直到41年後，才終於抓到兇手。

「不要國王」抗議行動再起 民眾行前暖身

正逢美國聯邦政府持續關門，美國民間預計18日再度於全國發起「不要國王」（No Kings）抗議行動，表達對川普政府的不滿...

郭崇倫會客室EP233｜【名家回顧】冷戰2.0、全球關稅震盪、保守主義崛起 回顧吳玉山院士專訪

國際情勢瞬息萬變，但總有一些觀點堅守在全球脈動之中，郭崇倫會客室推出【名家回顧】系列，來回顧那些堅持理念的卓越視野。 美國準總統川普即將重掌大權，聯邦官僚體系、敵對競爭國家乃至全球盟邦無不繃緊神經，究竟是迎來「讓美國再次偉大」的黃金時代，還是陷入深層對立與國際秩序重塑的混亂時期？本集郭崇倫會客室邀請中央研究院吳玉山院士，來談川普2.0對全球權力格局的影響，以及台灣應如何務實應對。 本集郭崇倫會客室回顧了中研院院士吳玉山的專訪，他判斷川普所領導的美國，將會更重視與盟友之間的經濟互動，也建言台灣與川普政府往來，應拋下所謂民主價值同盟的幻想。（錄音時間：2025年1月17日）

美製AI晶片里程碑！黃仁勳訪台積鳳凰城廠 宣布首片Blackwell晶圓問世

Axios 17日獨家報導，輝達首次證實，該公司與台積電宣布完成首片美國製Blackwell晶圓，最終將用於人工智慧（A...

中央情報局35年解不開的密碼 業餘人士從公開檔案發現答案

位於美國維吉尼亞州中央情報局（CIA）總部庭院的銅製雕塑「Kryptos」，自1990年豎立以來，吸引了無數密碼學家試圖...

美國無王示威將再次登場 估數百萬人上街反川普

全美各地6月中舉行「無王」（No Kings）抗議活動後，從紐約到舊金山預估將有數以百萬計民眾明天再次上街，對總統川普（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。