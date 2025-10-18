川普政府欲派國民兵進駐芝加哥 遭駁後上訴最高院

美國總統川普政府今天請求最高法院解除下級法院禁止他在芝加哥部署國民兵的裁決，稱芝加哥的聯邦探員「被迫在暴民持續不斷的暴力威脅下執勤」。

法新社報導，川普已下令數以百計名國民兵（National Guard）部隊前往芝加哥（Chicago），聲稱需要他們來打擊犯罪，並保護這座美國第3大城的移民官員與設施。

地方法院法官阻止這起部署行動，上訴法院昨天維持原裁決，促使川普的司法部向保守派主導的最高法院提出緊急上訴。

上訴法院3名法官組成的小組昨天表示，川普政府未能證明由民主黨主政的芝加哥當地情勢足以構成部署部隊的正當性。

法院指出：「即使對總統的形勢評估給予高度尊重，我們仍認為沒有足夠證據顯示伊利諾州存在叛亂或叛亂的危險。」

「示威者為抗議聯邦政府移民政策與行動而採取激烈、持續且偶有暴力的行為，在沒有更多佐證下，並不構成危及政府權威的叛亂風險。」

聯邦檢察總長索爾（John Sauer）今天在向最高法院提交的文件中聲稱，芝加哥的聯邦探員「被迫在暴民持續不斷的暴力威脅下執勤」。

索爾補充說，禁止部署國民兵的法院命令「不當侵犯了總統的權力，並對聯邦人員與財產造成不必要的危險」。

司法部今天就伊利諾州的裁決提出上訴，是首次要求最高法院對這個議題權衡表態；目前保守派在最高法院擁有6比3的多數優勢。