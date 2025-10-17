快訊

爭睹巨星風采！BLACKPINK晚間飛抵高雄 小港機場湧粉絲接機

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

美國無王示威將再次登場 估數百萬人上街反川普

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
全美各地6月中舉行「無王」（No Kings）抗議活動後，從紐約到舊金山預估將有數以百萬計民眾明天再次上街。 美聯社
全美各地6月中舉行「無王」（No Kings）抗議活動後，從紐約到舊金山預估將有數以百萬計民眾明天再次上街。 美聯社

全美各地6月中舉行「無王」（No Kings）抗議活動後，從紐約到舊金山預估將有數以百萬計民眾明天再次上街，對總統川普（Donald Trump）的施政表達不滿。

法新社報導，全美各地上次舉行「無王」抗議活動，是川普在他6月14日生日當天於華府舉行閱兵時，那些活動集結了約300個團體，也吸引許多民眾上街響應。這是川普自今年1月重返白宮以來，最大規模的示威潮。

時隔4個月，活動主辦單位發言人表示已在全美各地規劃超過2600場示威活動，預料再度號召數百萬人上街。

美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）政治與倡議長席菲林（Deirdre Schifeling）昨天告訴媒體，示威民眾希望傳達「我們是平等國家」的訴求，「我們是法治國家，法律適用於所有人，必須維護程序正義和民主。我們不會被消音」。

活動主辦單位、非營利組織Indivisible Project共同創辦人葛林柏格（Leah Greenberg）批評川普政府調度國民兵（National Guard）進駐多個城市、取締無證移民，以及提告政治對手等行為。

他強調：「這就是典型的威權統治手法—威脅、抹黑、說謊，恐嚇民眾迫使他們屈服。但我們不會被嚇倒，也不會屈服。」

美國教師聯盟（American Federation of Teachers）主席懷恩嘉頓（Randi Weingarten）表示，為美國人民奮戰是義務，強調抗議民眾堅持要確保「這個國家未來朝更民主的方向發展，而不是倒退」。

除了紐約和舊金山，華盛頓、波士頓、芝加哥、亞特蘭大和紐奧良等大城市，以及全美各地中小型城鎮，預計同步舉行示威活動。

美國鄰國加拿大的首都渥太華、多倫多及溫哥華等地，也預計舉行「無王」示威行動。

美國 川普 舊金山

延伸閱讀

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

習近平打爛好牌！彭博：稀土管制做過頭 給川普扳回機會

川普：對陸高關稅無法持續 和習近平相處融洽

中國祭出新稀土管制 紐時：要川普勿放任鷹派官員

相關新聞

美國無王示威將再次登場 估數百萬人上街反川普

全美各地6月中舉行「無王」（No Kings）抗議活動後，從紐約到舊金山預估將有數以百萬計民眾明天再次上街，對總統川普（...

阻止申請H-1B簽證收費10萬元 美國商會告川普政府

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)16日針對H-1B工作簽證加收10萬申請費對川普政府提告，指...

川普要為自己蓋華府凱旋門 高呼「大尺寸最棒」

川普總統15日晚在白宮東廳舉行的籌款晚宴上，向捐款者展示了一座擬建於華府的大型拱門模型，這項建築計畫旨在慶祝明年美國獨立...

批川大將 前國安顧問波頓被訴 不到1個月第3名批川者遭起訴

川普政府前國家安全顧問波頓(John Bolton)16日因涉嫌處理機密資訊不當遭起訴，被控非法儲存和傳輸機密資訊等18...

聯邦凍經費 哈佛基金仍增加37億 校務捐款基金增至近570億創新高

川普總統雖然屢次攻擊哈佛大學基金，但哈佛的財富仍持續成長；哈佛16日公布報告指出，該校基金比上個財政年度增加37億元，但...

不爽五角大廈採訪新規 50名駐點記者打包走人

美國軍事新聞工作者與國防部陷入對峙，約50名駐點五角大廈記者15日下午交還採訪證、集體出走。導火線是國防部長赫塞斯新規禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。