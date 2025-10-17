川普怒批全球海運碳費 揚言美拒遵守籲各國抵制

快訊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他對聯合國旗下國際海事組織（IMO）這週將表決全球海運業徵收碳費一事感到「憤慨」，稱此舉是「全球綠色新騙局稅」。

綜合政治新聞網POLITICO與韓國「朝鮮日報」報導，川普在社媒「真實社群」（Truth Social）貼文，稱美國絕不會遵守這項措施，揚言會盡一切手段抵制。他呼籲各國響應美方立場，在表決時反對這項全球碳費。

川普說：「我對國際海事組織這週打算在倫敦通過全球碳費感到憤慨。美國絕不容這個針對海運的全球綠色新騙局稅，也不會以任何方式、形式遵守。」

「我們不容對美國消費者漲價，也不容建立一個用你我的錢來實現他們幻想的『綠色新騙局官僚體系』。請與美國站在一起，在17日倫敦的投票投下反對票！」

國際海事組織推動「淨零架構」（Net-ZeroFramework），以減少全球海運的溫室氣體排放，計劃17日於倫敦表決是否正式採納這項架構。

淨零架構將對大型船舶設定強制的年度溫室氣體排放上限，超標船舶必須購買排放許可來抵銷超額排放。目前全球海運業普遍支持這個架構措施，表決時可望獲超過2/3會員國的支持予以通過。中、韓等國已表態支持這項新規。

川普政府暗示可能對支持淨零架構的國家採取報復性措施，包括關稅、簽證限制與港口費用調漲等。

美國 川普 碳費

