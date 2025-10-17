美上訴法院駁回川普政府要求 禁止國民兵進駐芝加哥

快訊

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

美國總統川普政府請求解除下級法院對在芝加哥（Chicago）部署國民兵（National Guard）的禁令，但上訴法院今天駁回這項請求。

法新社報導，川普已下令數以百計名國民兵部隊前往芝加哥，聲稱需要國民兵來打擊犯罪，並保護這座美國第3大城的移民官員及設施。

由3名法官組成的小組表示，川普政府未能證明伊利諾州當地情勢足以構成部署部隊的正當性。

法院指出：「即使對總統的形勢評估給予高度尊重，我們仍認為沒有足夠證據顯示伊利諾州存在叛亂或叛亂的危險。」

「示威者為抗議聯邦政府移民政策與行動而採取激烈、持續且偶有暴力的行為，在沒有更多佐證下，並不構成危及政府權威的叛亂風險。」

法院還說：「政府仍舊被禁止在伊利諾州境內部署美國國民兵。」

伊利諾州與芝加哥提起訴訟阻止部署，西部俄勒岡州當局也採取相同舉措，以阻止派遣國民兵部隊至波特蘭（Portland）。

伊利諾州與俄勒岡州並非首批對川普政府在國內動用國民兵而提出法律挑戰的州。

在共和黨籍總統川普今年稍早派遣部隊至洛杉磯，以平息因聯邦政府鎮壓無證移民所引發的示威活動後，民主黨主政的加州也提起了訴訟。

地方法院法官當時裁定此舉違法，但上訴法院小組允許部署繼續進行。

