傳與防長就加勒比海行動爆不和 美南方司令提前離任

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天宣布，負責美國在拉丁美洲行動的南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）上將今年底將離任，比原定任期提前兩年。

此舉正值美國與委內瑞拉之間緊張情勢升高之際，令外界頗感意外。1名知情人士告訴路透社，做此宣布前數天，霍爾西與赫格塞斯之間就加勒比海軍事行動，以及他是否會被撤職一事出現緊張關係。

美國聯邦參議院軍事委員會民主黨首席議員利德（Jack Reed）表示，霍爾西突然離任令人憂心，特別是外界日益擔心美國與委內瑞拉可能發生衝突。

利德在聲明中指出：「霍爾西上將離任令我憂心，這屆政府似乎無視過往美軍行動所汲取的教訓，以及最有經驗戰士的建議。」

霍爾西是目前美國領導作戰司令部的兩位非裔四星上將之一。

霍爾西在社群媒體平台X上發文指出，他將於12月12日退休，但未說明原因。他表示：「能夠為國家與美國人民服務、捍衛憲法超過37年，是我的榮幸。」

霍爾西離任正值美國在加勒比海地區軍事集結之際，包括導彈驅逐艦、F-35戰機、1艘核子潛艦，以及約6500名軍人。美國總統川普此時正與委內瑞拉政府陷入僵局，加劇對峙態勢。

美軍對委內瑞拉外海疑似毒品走私船隻發動攻擊已造成至少27人死亡，部分法律專家與多數民主黨國會議員質疑這些行動是否符合戰爭法。川普政府認為，美國正與委內瑞拉「毒品恐怖組織」交戰，因此這些攻擊屬於合法軍事行動。

川普昨天透露，他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內展開秘密行動，此舉加深外界對華府意圖推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的臆測。

自赫格塞斯擔任國防部長以來，霍爾西是又一位離任的高階將領。先前的一些撤換動作相當突然，包括時任參謀首長聯席會議主席、同樣是非裔的布朗（C.Q. Brown）上將，以及首位女性海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）。

赫格塞斯在X上表示：「國防部感謝霍爾西上將為國效力數十年的奉獻，祝願他與家人未來一切順利、事業與生活圓滿。」

美國國防部日前宣布，區域內的反毒品行動將不再由駐邁阿密的南方司令部（Southern Command）主導，改由駐北卡羅來納州勒強營（Camp Lejeune）陸戰隊第二遠征軍（II Marine Expeditionary Force）接手，這支部隊以能迅速展開海外行動著稱。