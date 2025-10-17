紐約市長選舉辯論 曼達尼聲勢持續大幅領先

美國紐約市長選舉今天舉行首場電視辯論，民主黨候選人曼達尼與無黨籍前紐約州長古莫就房價、賦稅、治安與總統川普等議題交鋒。民調顯示，曼達尼在部分參選者退出後仍大幅領先，極高機會成為34歲的年輕市長。

獲民主黨提名的紐約州眾議員曼達尼（ZohranMamdani）、民主黨初選未獲提名獨立參選的古莫（Andrew Cuomo）與共和黨提名的斯里瓦（CurtisSliwa），16日出席由國家廣播公司紐約台（NBC NewYork）與政治網站Politico合辦的紐約市長選舉首場電視辯論。

民主黨籍現任市長亞當斯（Eric Adams）已於9月28日退選，選戰成為曼達尼與古莫之爭。美國媒體先前報導，川普（Donald Trump）陣營關切曼達尼當選機率高，希望勸退其他參選者，將選票集中在古莫。

辯論主題集中在紐約生活可負擔性、經商環境、賦稅、治安與警力、移民等。古莫提出降低房租、降低犯罪率、提升教育指數、創造工作與創造城市樂觀主義等訴求。

古莫否認有關他與川普就選舉情勢會晤的報導，並意有所指抨擊過去失敗的紐約市長多欠缺管理經驗，選民別再重蹈覆轍。

曼達尼強調持續對抗川普，讓市民可負擔紐約生活支出。他認為，古莫對他欠缺政治管理經驗的抨擊與紐約市脫節。

民調一路領先的曼達尼關注移民狀況，強調美國民眾對川普處理非法移民的激進手段，逐漸感到不滿。

Politico分析，氣場極強的曼達尼面對2位較有經驗的政治老將，仍主導2個小時辯論，表現遠比初選時較無自信、不時手忙腳亂來得出色。古莫表現較古板無情，背誦資料，較適合法學論壇發言，而不是炮聲隆隆的電視辯論。

10月18日將滿34歲的曼達尼競選主張包括房租凍漲、公車免費、大規模興建社宅、富人增稅與取消公立學校資優班等。共和黨與民主黨建制派都認為他的立場過左，恐將影響未來美國政治生態。

非曼達尼陣營過去2個月雖有意整合參選者，但無法影響曼達尼一路領先優勢。福斯新聞（Fox News）辯論前公布民調顯示，52%的可能投票選民支持曼達尼，28%支持古莫，14%支持斯里瓦；曼達尼民調支持率首度過半。

紐約市將於11月4日投票選出市長，10月25日至11月2日開放提前投票，下一場辯論將於10月22日舉行。