美國兩大地區銀行驚爆巨額壞帳！慘遭這種手法詐貸 股價聞訊暴跌

兩家美國地區型銀行股價在周四（16日）暴跌超過二位數，此前這兩家銀行表示，它們在向投資於不良商業抵押貸款的基金提供貸款時，遭到詐欺，成為受害者，這引發市場擔憂信貸市場出現更多裂痕。

錫安銀行（Zions Bancorp）16日股價重挫超過13%，此前該行揭露其全資子公司「加州銀行信託」（California Bank & Trust）在聖地牙哥承作的兩筆商業與工業貸款發生5,000萬美元壞帳（charge off，指債權人為某筆債務無望收回），已經提告。

西聯銀行（Western Alliance Bancorp）暴跌近11%，該行同日表示曾向同一批借款人提供貸款，宣布已對Cantor Group提告，指控其涉及詐欺行為。

錫安銀行和西聯銀行是KBW銀行指數中跌幅最大的兩檔股票，該指數周四重挫3.6%，為六個月來最大跌幅。

在近期已發生數起貸款爆雷事件之際，兩家地區型銀行遭詐欺而發生壞帳，令信貸市場更添陰霾。其他事件包括次級車貸業者Tricolor Holdings上月聲請破產，部分債務幾乎全數損失，而摩根大通與Fifth Third Bancorp分別揭露，與Tricolor相關的損失合計達數億美元。

隨後，汽車零件供應商First Brands也宣布破產。投資銀行Jefferies先前也揭露對First Brands有曝險，在周四舉行投資者日當天股價重挫9%。自First Brands宣布破產以來，Jefferies股價已累跌超過兩成。

對大型銀行而言，這些損失尚可吸收，但對地區銀行來說問題更為嚴重。

富國銀行分析師梅奧（Mike Mayo）表示：「如果摩根大通在Tricolor 上出現貸款問題，那只是小事一樁；但若是小型銀行遭遇同樣問題，衝擊就大得多。」

如何遭貸方詐欺貸款？轉移抵押品或偽造產權保險文件

錫安銀行在一項訴訟中指出，子公司「加州銀行信託」遭到兩個與Andrew Stupin和Gerald Marcil等人有關的投資基金拖欠款項。

根據訴訟，加州銀行信託在2016年與2017年向該借款人提供了兩筆共逾6,000 萬美元的循環信貸，用於收購不良商業房貸。貸款條款賦予該銀行對所有抵押品（包括投資基金購買的每筆房貸）享有「第一優先順位、完成保全程序的擔保利益」。

但在經過調查後，貸方發現，許多票據和標的不動產已被轉移給其他實體。根據訴訟書的說法，這些房產有些已經被法拍，有些則即將被法拍。

兩位被告的律師、西聯銀行、錫安銀行和加州銀行信託都不願或沒有回應置評請求。

錫安銀行表示，其調查是因西聯銀行在8月對同一團體提起訴訟而啟動的。根據西聯銀行的訴訟文件，該銀行也向同一投資團體放款，用於發放或購買房貸，未償餘額達9,860萬美元。

西聯銀行發現，自家對該筆貸款的抵押品原應有「第一順位擔保權」，但實際並非如此。該行指控借款人透過刪除高順位留置權，製造出偽造的產權保險文件（fake title policies）。

同時，借款人還挪用做為額外擔保的帳戶資金。根據訴訟，截至8月18日，該借款人在西聯銀行的帳戶僅剩 1,000多美元，而規定的每月平均餘額應為200萬美元。

西聯銀行表示這起事件不會影響2025年的財測。不過，該銀行同時也對First Brands曝險。

Stephens分析師Terry McEvoy受訪時表示，「近期有多起銀行提前預告的『一次性的信貸事件』，「這些事件並未被銀行投資人忽視。」