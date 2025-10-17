政府停擺美軍照樣有錢領？川普承諾在參院踢鐵板

一項為美國軍方於政府停擺期間提供資金的法案，16日在參議院程序投票中未能通過。該法案因參議院的冗長辯論規則，需獲得至少60票才能繼續推進，但最終投票結果為50票贊成、44票反對，未能達到門檻。總統川普早先揚言政府停擺期間，部隊照常支薪的承諾恐將跳票

三名民主黨參議員與共和黨參議員一同投下贊成票。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）是南達科他州共和黨議員，對該法案投下反對票，這是一種策略性做法，旨在保留迅速重啟為五角大廈提供資金的努力。此投票結果公布前數小時，參議院另一項為整個政府提供資金的法案也未能通過，凸顯當前政治僵局的嚴重性。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票後發表談話，表示失望並呼籲兩黨合作以解決僵局。他說：「我們的軍人及其家屬不應成為政治爭端的犧牲品。

這項法案的失敗將影響軍事運作的穩定性，我們需要立即採取行動，確保國防部門的正常運作。」舒默強調，政府停擺已對聯邦機構造成廣泛影響，軍事撥款的失敗進一步加劇了不確定性。他敦促參議院盡快重新審議相關法案，並尋求跨黨派共識，以避免對國家安全造成長期影響。