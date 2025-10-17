快訊

前檢座逼女證人上床、遭廢律師證又涉詐 還自曝名下有3套房

威嚇普亭上談判桌？川普曝通話談戰斧飛彈：送幾千枚給烏克蘭介意嗎？

富人成功背後藏了什麼？投資7種外表資產、不炫名牌

聽新聞
0:00 / 0:00

政府停擺美軍照樣有錢領？川普承諾在參院踢鐵板

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
在參眾兩院都是少數黨的民主黨，16日由參院領袖舒默（右）和眾院領袖傑弗瑞斯舉行記者會，說明黨團對於聯邦政府停擺的立場。美聯社
在參眾兩院都是少數黨的民主黨，16日由參院領袖舒默（右）和眾院領袖傑弗瑞斯舉行記者會，說明黨團對於聯邦政府停擺的立場。美聯社

一項為美國軍方於政府停擺期間提供資金的法案，16日在參議院程序投票中未能通過。該法案因參議院的冗長辯論規則，需獲得至少60票才能繼續推進，但最終投票結果為50票贊成、44票反對，未能達到門檻。總統川普早先揚言政府停擺期間，部隊照常支薪的承諾恐將跳票

三名民主黨參議員與共和黨參議員一同投下贊成票。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）是南達科他州共和黨議員，對該法案投下反對票，這是一種策略性做法，旨在保留迅速重啟為五角大廈提供資金的努力。此投票結果公布前數小時，參議院另一項為整個政府提供資金的法案也未能通過，凸顯當前政治僵局的嚴重性。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票後發表談話，表示失望並呼籲兩黨合作以解決僵局。他說：「我們的軍人及其家屬不應成為政治爭端的犧牲品。

這項法案的失敗將影響軍事運作的穩定性，我們需要立即採取行動，確保國防部門的正常運作。」舒默強調，政府停擺已對聯邦機構造成廣泛影響，軍事撥款的失敗進一步加劇了不確定性。他敦促參議院盡快重新審議相關法案，並尋求跨黨派共識，以避免對國家安全造成長期影響。

法案 投票 議員

延伸閱讀

巴西與美國破冰 魯拉與川普11月舉行高峰會談

川普警告哈瑪斯若繼續在加薩殺人 「將別無選擇，只能進去殺死他們」

川普高估了關稅影響力？ AI泡沫化對全球經濟威脅更大

川普稱與普亭通話取得重大進展 兩人將在匈牙利會面

相關新聞

美國兩大地區銀行驚爆巨額壞帳！慘遭這種手法詐貸 股價聞訊暴跌

兩家美國地區型銀行股價在周四（16日）暴跌超過二位數，此前這兩家銀行表示，它們在向投資於不良商業抵押貸款的基金提供貸款時...

政府停擺美軍照樣有錢領？川普承諾在參院踢鐵板

一項為美國軍方於政府停擺期間提供資金的法案，16日在參議院程序投票中未能通過。該法案因參議院的冗長辯論規則，需獲得至少6...

川普在加密幣得意 在高爾夫球場失意

新調查發現，美國總統川普家族過去一年來從加密幣業務，賺得稅前收益約10億美元。但新業務蒸蒸日上之際，川普家族原有的英國蘇...

川普擬出席11月5日最高院關稅案辯論 稱「有史以來最重要案件」

最高法院11月5日將開始聽證舉世關注的關稅案，川普總統15日表示，他可能會前往最高法院旁聽關稅案是否合法的口頭辯論，可能...

中國與亞太研究學會會長郭岱君：台灣歸還中華民國 美國同意

今年為中華民國對日抗戰勝利80周年，中國與亞太研究學會會長郭岱君15日在婦聯會座談會表示，前總統蔣介石在開羅會議要求，日...

薛瑞福：台通過國防特別預算 美有望軍售

川普總統重返白宮近九個月，尚未宣布新的對台軍售案。美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福認為，台灣通過國防相關特別預算後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。