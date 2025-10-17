美共和黨議員辦公室驚見納粹符號 國會警察調查

美國共和黨本週發生2起涉納粹事件，聯邦眾議員辦公室出現條紋被改造成卍字符號的美國國旗，國會警察已展開調查；共和黨青年組織的群組對話也在14日曝光，內容含「我愛希特勒」，引發輿論譁然。

納粹議題極度敏感，許多國家禁用相關符號，美國共和黨聯邦眾議員泰勒（Dave Taylor）的辦公室卻掛有一面帶有「卍字旗」標誌的美國國旗。

事件起源自泰勒（Dave Taylor）法案幕僚艾利亞（Angelo Elia）昨天與他人舉行視訊會議時，背後牆上掛著一面小型美國國旗，其條紋被改造成卍字符號，旁邊還掛著一份美國憲法副本及與國會行事曆。

會議的截圖畫面於同日流出，泰勒事後透過官網聲明譴責，「這並不反映本辦公室、我的員工或我個人的價值或標準，我以最強烈的語氣予以譴責」。他已與國會警察部門共同進行徹底的調查，調查仍在進行中。

這起事件到今天下午又傳出離奇細節。福斯新聞資深國會記者帕格拉姆（Chad Pergram）推文表示，知情人士指出，涉事旗幟的墨印或織紋中暗藏了一個卍字符。而奇怪的是，這個卍字符肉眼難以辨識，卻在影片畫面或照片中會變得較為明顯。

帕格拉姆說，一位消息人士形容這是一種「視覺錯覺（optical illusion）」，另一位則說這個卍字符「很容易被忽略」。今年年初，數十個國會辦公室收到不明團體分發的這類國旗。

共和黨週一也發生另一起涉及納粹的事件。美國政治媒體Politico獨家披露全美「青年共和黨人」（Young Republicans）領導人之間的群組訊息，內容包含種族歧視言論與對希特勒的讚揚。

數名共和黨議員已發表聲明譴責，例如紐約州共和黨眾議員勞勒（Michael Lawler）在社群媒體上表示，他「厭惡這些訊息中暴露出的仇恨性反猶太主義和種族主義。」

斯特凡尼克（Elise Stefanik）則說，共和黨籍公職人員已譴責並追究責任，她同時批評民主黨「對此大驚小怪」，形容相關報導是「抹黑文章」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，美國副總統范斯（JD Vance）昨天在Podcast節目「查理柯克秀」（The Charlie Kirk Show）上似乎對年輕共和黨人群組外洩事件輕描淡寫，表示這些訊息是「孩子們」講的「尖刻、冒犯性的玩笑」。

美國「青年共和黨人全國委員會」是以18至40歲美國民眾為對象的政治組織。事發後，委員會於社群媒體上發文表示，對外洩訊息中「卑劣且不可原諒的言語」感到震驚，強調這種行為與任何共和黨人應有的品格不符，並呼籲涉事者辭去地方分會的職務。