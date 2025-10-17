涉不當處理機密資訊　美前國安顧問波頓遭起訴

快訊

中央社／ 華盛頓16日專電

美前國安顧問波頓今天因「不當處理機密資訊」的罪名被起訴，將面臨18項刑事指控，包括傳遞及持有國防資訊。華府老將波頓是川普第一任期的鷹派頭號戰將，力主強勢外交，是新保守主義代表人物。

26頁的起訴書指波頓（John Bolton）「濫用國安顧問職權」，在他於白宮處理美國最敏感的軍事、情報和外交事務期間，定期向兩名與他「關係密切」但未被授權的人發送超過1000頁「類似日記的記錄」。

檢察官稱，其中許多內容被列為「絕密/敏感隔離資訊」等級的機密資訊。政治媒體Politico報導，18項指控中每一項最高可判處10年刑期。法官通常會依照聯邦量刑指引作出判決，往往使實際刑期遠低於最高刑度。

美國司法部早前已著手調查波頓離開白宮後的著作是否涉及非法使用國安機密，並於今天向大陪審團提出案件，大陪審團判定有足夠證據起訴波頓。約2個月前，聯邦調查局（FBI）大動作搜查波頓的住處及辦公室，震驚美國政壇。

波頓本人尚未發表評論，但他曾否認有任何不當行為。他的律師羅艾爾（Abbe Lowell）今天對多家美媒表示，「本案的根本事實多年前就已調查並解決。這些指控源於波頓45年職涯中的部分個人日記。」

羅艾爾說，這些記錄並非機密，只與其直系親屬共享，FBI早在2021年就知情。

這起事件是76歲的波頓漫長政府生涯中的戲劇性時刻。

他在雷根（Ronald Reagan）總統執政期間於司法部任職，並在前總統小布希（George W. Bush）任期內主導國務院的軍備事務。

波頓力主入侵伊拉克，不時倡議向伊朗和北韓宣戰，強悍作風備受爭議，小布希甚至得繞過參議院，強行任命他出任美國駐聯合國大使。

2018年，波頓被任命為川普的第3任國家安全顧問。但在短暫的任期內，他與川普在北韓、伊朗和烏克蘭問題上僵持不下，最終被川普發文開除。波頓當時馬上在社群回嗆，說自己是主動辭職。

隨後，波頓在2020年的著作「事發之室－白宮回憶錄」（The Room Where It Happened : A White HouseMemoir）中，批評了川普的外交政策和政府方針。

川普反擊波頓是「瘋狂戰爭販子」，會把美國帶入「第6次世界大戰」。川普還表示，波頓的書包含高度機密資訊，未獲批准出版。

波頓如今成為近幾週內第3位被起訴的川普批評者，此前已被起訴的包括前FBI局長柯米（JamesComey）及紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。

今天有記者在白宮詢問川普對波頓被起訴的看法時，川普表示並不知情，但說：「我認為他是個壞人。」

