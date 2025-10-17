消息人士：美國司法部尋求起訴前國安顧問波頓

快訊

中央社／ 馬里蘭州格林貝16日綜合外電報導

知情人士透露，美國司法部預計今天要求大陪審團起訴總統川普（Donald Trump）的前國家安全顧問波頓（JohnBolton）。

路透社報導，上個月公開的法庭文件顯示，波頓正因可能不當處理機密資訊而遭到聯邦調查。目前還不清楚檢方將提出的指控細節。

若大陪審團決定起訴波頓，將是美國司法部近幾週以來第3度讓川普的批評者遭刑事起訴。

波頓的律師羅艾爾（Abbe Lowell）未立刻回應媒體的置評請求，羅艾爾之前曾否認波頓有任何不法行為。

波頓曾擔任美國駐聯合國大使，並在川普第一個任期內擔任白宮國安顧問。但波頓之後成為川普最直言不諱的批評者之一，在去年出版的回憶錄中稱川普不適合當總統。

