川普在加密幣得意 在高爾夫球場失意

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國總統川普家族過去一年來從加密幣業務獲得約10億美元。歐新社
美國總統川普家族過去一年來從加密幣業務獲得約10億美元。歐新社

新調查發現，美國總統川普家族過去一年來從加密幣業務，賺得稅前收益約10億美元。但新業務蒸蒸日上之際，川普家族原有的英國蘇格蘭高爾夫球場事業，則連年虧損。

川普家族支持的加密幣業務，包括迷因幣、穩定幣、卡片交易、去中心化金融（DeFi）平台等。據英國金融時報（FT）的調查，川普和第一夫人梅蘭妮亞的迷因幣，據報帶來約4.27億美元。

而川普家族的「世界自由金融」公司（World Liberty Financial）發售的WLFI加密幣，也賺進約5.5億美元。另外，世界自由金融公司推出的穩定幣USD1，以1比1釘住美元，並以美國公債為擔保，共募得27.1億美元。

川普家族在幣圈春風得意，但在蘇格蘭的高爾夫球場業務，表現則沒那麼突出，

「Trump Turnberry」高球場，2024年營收提高15%至2,420萬英鎊（約3,250萬美元），營業利益也翻倍至230萬英鎊，但計入290萬英鎊的折舊費用後，稅前損失達631,779英鎊。這個高球場在2023年也賠錢，虧損170萬英鎊。

另外，川普的蘇德蘭亞伯丁「 Trump International 」高球場，去年營收攀揚22%至450萬英鎊，但仍虧損937,693英鎊，2023年則損失140萬英鎊。

