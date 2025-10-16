法官延長暫時禁令14天 阻川普派兵進駐波特蘭

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國俄勒岡州一名聯邦法官今天延長暫時性禁令，阻止總統川普的政府為維持治安向波特蘭派遣任何國民兵部隊。川普近來試圖將軍隊部署至數座由民主黨籍市長執政的城市。

路透社報導，俄勒岡州波特蘭聯邦地區法院法官伊莫古特（Karin Immergut）做出前述決定之際，川普（Donald Trump）政府正等待加州舊金山的美國聯邦第9巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）的3名法官小組裁決，是否撤銷伊莫古特先前攔阻川普派兵進駐俄勒岡州最大城市波特蘭的命令。

儘管第9巡迴上訴法院尚未做出裁決，伊莫古特今天在電話聽審會中表示，考量到先前發布的兩道暫時性禁令將於本週稍晚到期，她決定將其有效時間再延長14天。

伊莫古特本月4日裁決，川普不可接管俄勒岡州國民兵（National Guard），接著又於5日裁定，川普不可調派其他州國民兵至俄勒岡州部署。

伊莫古特已安排本月29日召開無陪審團審判，根據波特蘭當地實際情況是否真需軍隊進駐，決定是否設下更長期禁令。

司法部律師介蘭迪（Michael Gerardi）反對伊莫古特延長她的暫時性禁令，川普政府希望解除這些限制。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）發布聲明強調：「事實並未改變：在波特蘭發生暴動及執法人員遇襲事件後，川普總統是運用合法權力保護在那裡的聯邦資產及人員。」

川普 法官 美國

相關新聞

川普擬出席11月5日最高院關稅案辯論 稱「有史以來最重要案件」

最高法院11月5日將開始聽證舉世關注的關稅案，川普總統15日表示，他可能會前往最高法院旁聽關稅案是否合法的口頭辯論，可能...

中國與亞太研究學會會長郭岱君：台灣歸還中華民國 美國同意

今年為中華民國對日抗戰勝利80周年，中國與亞太研究學會會長郭岱君15日在婦聯會座談會表示，前總統蔣介石在開羅會議要求，日...

薛瑞福：台通過國防特別預算 美有望軍售

川普總統重返白宮近九個月，尚未宣布新的對台軍售案。美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福認為，台灣通過國防相關特別預算後...

最高院挑戰投票權利法…大法官傾向限制根據種族畫分選區

最高法院15日針對「投票權利法」(Voting Rights Act)進行兩個半小時辯論，六位保守派大法官似乎傾向推翻路...

聯邦誘以經費…布朗大學憂學術自由受影響 跟進拒簽協議

布朗大學(Brown University)15日拒絕簽署川普政府提出的一項協議，認為接受政府提案雖可優先獲得資金，但會...

印度將停買俄石油 川普要求中國跟進

美國要求中國不買俄羅斯石油！美國總統川普15日宣布，印度總理莫迪已經允諾不會再購買俄羅斯石油，以換取川普取消對印度課徵高額關稅，川普揚言中國也要跟進不買俄羅斯石油。但如今中國才因稀土出口管制與美國槓上，兩國的貿易協定也尚未談攏，因此外界對川普的說法仍保持觀望。

