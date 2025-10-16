法官延長暫時禁令14天 阻川普派兵進駐波特蘭

美國俄勒岡州一名聯邦法官今天延長暫時性禁令，阻止總統川普的政府為維持治安向波特蘭派遣任何國民兵部隊。川普近來試圖將軍隊部署至數座由民主黨籍市長執政的城市。

路透社報導，俄勒岡州波特蘭聯邦地區法院法官伊莫古特（Karin Immergut）做出前述決定之際，川普（Donald Trump）政府正等待加州舊金山的美國聯邦第9巡迴上訴法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）的3名法官小組裁決，是否撤銷伊莫古特先前攔阻川普派兵進駐俄勒岡州最大城市波特蘭的命令。

儘管第9巡迴上訴法院尚未做出裁決，伊莫古特今天在電話聽審會中表示，考量到先前發布的兩道暫時性禁令將於本週稍晚到期，她決定將其有效時間再延長14天。

伊莫古特本月4日裁決，川普不可接管俄勒岡州國民兵（National Guard），接著又於5日裁定，川普不可調派其他州國民兵至俄勒岡州部署。

伊莫古特已安排本月29日召開無陪審團審判，根據波特蘭當地實際情況是否真需軍隊進駐，決定是否設下更長期禁令。

司法部律師介蘭迪（Michael Gerardi）反對伊莫古特延長她的暫時性禁令，川普政府希望解除這些限制。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）發布聲明強調：「事實並未改變：在波特蘭發生暴動及執法人員遇襲事件後，川普總統是運用合法權力保護在那裡的聯邦資產及人員。」