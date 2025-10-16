快訊

提醒市長要注意…應曉薇議會涉恐嚇騷擾證人 法院裁定「加保500萬」

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

抗衡中國經濟政策 美國擬擴大入股戰略產業企業

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天指出，川普政府為抗衡中國的經濟政策和出口限制，將尋求在關鍵企業中持有更多股權以加強對戰略產業的掌控。

路透社報導，貝森特在財經媒體CNBC活動中指出，由中國近期對稀土礦與磁石採取的嚴格新限制來看，美國必須在關鍵材料上實現自給自足，或更多依賴可信賴的盟友。

貝森特說：「當你面對像中國這樣的非市場經濟時，就必須實施產業政策。」

在總統川普領導下，美國已從提供補貼轉為直接入股企業，包括晶片大廠英特爾（Intel Corp）、礦業公司Trilogy Metals及稀土礦商MP Materials。

貝森特指出，未來美國可能在更多與國家安全相關的產業中持股，包括稀土、半導體、製藥與鋼鐵等領域。

在稀土方面，美國政府還將設定價格下限並建立戰略儲備。

貝森特說，「我們不會介入非戰略性產業，但我們已經確定7個要在國內發展的產業」，政府必須「非常謹慎地避免越權」，並確保投資符合戰略目標。

貝森特也批評部分國防承包商的作為，表示美國政府可能需要對他們施加更多壓力，以改善績效。

他表示：「我認為我們的國防企業在交貨進度上嚴重落後，因此作為他們最大的客戶…我們可能須督促他們多做些研發、少一點庫藏股回購，這其實就是波音公司（Boeing）陷入困境的原因。」

美國 貝森特 稀土

延伸閱讀

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

美國財長：川普10月底先訪日再赴韓APEC

童子賢談稀土問題美澳可能重新開採

相關新聞

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

美國財政部長貝森特15日表示，川普政府研擬收緊對戰略產業的控制，透過增加在關鍵企業的持股，反制中國大陸的出口限制與經濟政...

印度將停買俄石油 川普要求中國跟進

美國要求中國不買俄羅斯石油！美國總統川普15日宣布，印度總理莫迪已經允諾不會再購買俄羅斯石油，以換取川普取消對印度課徵高額關稅，川普揚言中國也要跟進不買俄羅斯石油。但如今中國才因稀土出口管制與美國槓上，兩國的貿易協定也尚未談攏，因此外界對川普的說法仍保持觀望。

不爽被限制採訪！大批國防記者交證撤離五角大廈 打包走人畫面曝

美國軍事新聞工作者與國防部陷入對峙，約50名駐點五角大廈記者15日下午交還採訪證、集體出走。導火線是國防部長赫塞斯新規禁...

影／貝森特稱美韓談判收尾 川普搶先宣布南韓簽約「預付」3500億美元

美國與南韓正努力縮小7月貿易協議中投資方案的歧見，美國財政部長貝森特15日表示，雙方的貿易談判進入收尾階段，預期10天內...

洛杉磯郡宣布緊急狀態 稱川普政府掃蕩移民製造恐懼

美國聯邦政府加強移民執法之際，地方政府推出因應措施。洛杉磯郡今天宣布進入地方緊急狀態，指出突襲執法在社區中造成「恐懼氛圍...

川普說印度將停買俄油 西德州、布蘭特原油價格反彈

美國總統川普表示，印度總理莫迪承諾印度將停止向俄羅斯購買石油。這個進展將有助緩和華府與新德里之間在外交、貿易上的緊張關係...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。