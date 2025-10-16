抗衡中國經濟政策 美國擬擴大入股戰略產業企業

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天指出，川普政府為抗衡中國的經濟政策和出口限制，將尋求在關鍵企業中持有更多股權以加強對戰略產業的掌控。

路透社報導，貝森特在財經媒體CNBC活動中指出，由中國近期對稀土礦與磁石採取的嚴格新限制來看，美國必須在關鍵材料上實現自給自足，或更多依賴可信賴的盟友。

貝森特說：「當你面對像中國這樣的非市場經濟時，就必須實施產業政策。」

在總統川普領導下，美國已從提供補貼轉為直接入股企業，包括晶片大廠英特爾（Intel Corp）、礦業公司Trilogy Metals及稀土礦商MP Materials。

貝森特指出，未來美國可能在更多與國家安全相關的產業中持股，包括稀土、半導體、製藥與鋼鐵等領域。

在稀土方面，美國政府還將設定價格下限並建立戰略儲備。

貝森特說，「我們不會介入非戰略性產業，但我們已經確定7個要在國內發展的產業」，政府必須「非常謹慎地避免越權」，並確保投資符合戰略目標。

貝森特也批評部分國防承包商的作為，表示美國政府可能需要對他們施加更多壓力，以改善績效。

他表示：「我認為我們的國防企業在交貨進度上嚴重落後，因此作為他們最大的客戶…我們可能須督促他們多做些研發、少一點庫藏股回購，這其實就是波音公司（Boeing）陷入困境的原因。」