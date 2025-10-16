印度將停買俄石油 川普要求中國跟進
美國要求中國不買俄羅斯石油！美國總統川普15日宣布，印度總理莫迪已經允諾不會再購買俄羅斯石油，以換取川普取消對印度課徵高額關稅，川普揚言中國也要跟進不買俄羅斯石油。但如今中國才因稀土出口管制與美國槓上，兩國的貿易協定也尚未談攏，因此外界對川普的說法仍保持觀望。
印度真願意配合？
根據《半島電視台》報導，川普近日表示，印度總理莫迪已經答應他不會再購買俄羅斯石油，他接下來也將會要求中國不要買俄羅斯石油，盼切斷俄羅斯的能源收益。川普表示，印度願意配合是重大的一步，未來也會要求中國做同樣的事情。對此，印度駐美大使館並未進一步證實相關訊息。
俄羅斯是印度的主要石油與武器供應國，每天有162萬桶原油輸往印度，大約佔印度的總石油供應量3分之1，川普之前就因為印度購買俄羅斯石油，對印度課徵50%高額關稅，若印度真的履約、停止採購俄國石油，有望加強西方對俄羅斯發動俄烏戰爭的經濟制裁。
與中國貿易紛爭多
《紐約時報》提到，中國近來宣布對稀土宣布出口管制，川普也因此宣布對中國施加100%關稅，甚至揚言不會在11月初的APEC與中國領導人習近平，財政部長貝森特還說要對美國私部門的關鍵產業有更多管控，因應中國的威脅。雙方在對等關稅談判上也尚未完全達成共識，因此是否能要求中國不買俄國石油，外界仍持觀望態度。
《歐洲新聞網》提到，川普在確保以哈停火後，將注意力再次擺回俄烏戰爭。川普雖曾邀請俄羅斯總統普丁前往阿拉斯加談判，並要求普丁與烏克蘭總統澤倫斯基討論停火事宜，但後續俄、烏之間的談判就沒有下文，讓川普對俄羅斯的耐心盡失，並考慮提供烏克蘭戰斧飛彈，強化烏克蘭對俄軍抵抗力道。
