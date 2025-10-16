韓美談判最後衝刺！韓4大財閥本周組團赴美 直攻川普拚貿易協議達陣
南韓四大財閥領袖本周將前往美國佛州，出席由日本軟銀會長孫正義主辦的投資論壇。美國總統川普預計出席，向企業遊說加碼對美投資。這是南韓商界4巨頭首度共同造訪海湖莊園，被視為在韓美關稅談判陷入僵局之際，南韓財界「助攻政府、直攻川普」的一次行動。
南韓中央日報報導，這場論壇由日本軟銀會長孫正義主辦，預計吸引約70家企業參與。商界消息人士透露，三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣，以及LG集團董事長具光謨預計出席。
韓華集團副董事長金東官也可能加入。目前韓美持續貿易談判，當中包括韓方提出的「讓美國造船再次偉大」計畫（MASGA）。
論壇料將聚焦人工智慧（AI）與半導體等先進產業投資，尤其孫正義正主導總額達4000億美元的美國AI基礎建設「星門計畫」。這次行程與南韓總統政策顧問金永範及產業通商資源部部長金正寬（Kim Jung-kwan，音譯）的訪美時間重疊。兩人預定16日在華府與美方官員舉行會談。韓美正努力縮小雙方在3500億對美投資方面的分歧。
外界將這次活動視為南韓商界助攻政府推進與美貿易談判。一位業界人士表示：「在APEC峰會前，政府與產業界似乎正全力推動韓美談判進展，也不排除臨時與川普會面的可能。」
