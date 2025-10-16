快訊

不爽被限制採訪！大批國防記者交證撤離五角大廈 打包走人畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國軍事新聞工作者與國防部陷入對峙，約50名駐點五角大廈記者15日下午交還採訪證、集體出走。法新社
美國軍事新聞工作者與國防部陷入對峙，約50名駐點五角大廈記者15日下午交還採訪證、集體出走。法新社

美國軍事新聞工作者與國防部陷入對峙，約50名駐點五角大廈記者15日下午交還採訪證、集體出走。導火線是國防部長赫塞斯新規禁止媒體報導未經政府授權訊息。此舉挨批限制新聞自由、「填鴨式」餵養資訊，立場分歧的福斯新聞與CNN同聲譴責。當日大批記者收拾辦公室家當離開的畫面曝光，象徵全球最大軍事總部內長達數十年的駐點報導歷史終結。

衛報報導，美國國防部日前強迫記者簽署一份冗長、限制採訪的新指導方針，其中嚴格規定記者不得向國防部人員「主動蒐集資訊」，且條文用語含糊不清，記者難以判斷究竟能以何種方式取得完成報導所需的資料，因而拒絕簽署。

另有記者指出，新規明確警告軍方人員若「未經授權洩漏非公開資訊」將面臨「嚴重後果」，甚至可能觸及「刑事責任」，恐使國防部官員更加噤聲。

約有40至50名記者選在下午4時的最後期限一同離開。隨著時間逼近，五角大廈走廊堆滿文件箱，記者加緊打包，他們搬著椅子、影印機、書籍與舊照片走向停車場。

美國5大電視新聞網15日發表聯合聲明，拒絕簽署這份新規，立場分歧的福斯新聞與CNN這次也同聲譴責。另外，從自由派紐約時報到保守派如Newsmax，還有代表56家媒體的「五角大廈記者協會」都表態拒簽並撤離。唯一簽署的是保守派「同一個美國新聞網」（OANN）。

退役美軍上將、現為福斯新聞分析員基恩批評，國防部真正在做的是「把訊息一口一口餵給記者」，讓媒體報導呈現軍方要的敘事，但這並非新聞報導。

目前尚不清楚新規在實務上的影響，但記者出走抗議的畫面料將不會動搖川普支持國防部做法的立場。

CBS新聞團隊在五角大廈記者區內，打包他們播報間的設備與物品。美聯社
CBS新聞團隊在五角大廈記者區內，打包他們播報間的設備與物品。美聯社
駐在美國國防部的記者15日大動作撤離五角大廈，抗議防長赫塞斯新的採訪方針。美聯社
駐在美國國防部的記者15日大動作撤離五角大廈，抗議防長赫塞斯新的採訪方針。美聯社
華盛頓郵報等媒體記者15日一同打包物品時，特地收起各家新聞機構的名牌留作紀念。美聯社
華盛頓郵報等媒體記者15日一同打包物品時，特地收起各家新聞機構的名牌留作紀念。美聯社
美國軍事新聞工作者與國防部陷入對峙，約50名駐點五角大廈記者15日下午集體出走。導火線是國防部長赫塞斯新規禁止媒體報導未經政府授權訊息。美聯社
美國軍事新聞工作者與國防部陷入對峙，約50名駐點五角大廈記者15日下午集體出走。導火線是國防部長赫塞斯新規禁止媒體報導未經政府授權訊息。美聯社
約有40至50名駐點美國國防部記者15日下午4時集體出走五角大廈。法新社
約有40至50名駐點美國國防部記者15日下午4時集體出走五角大廈。法新社

國防部 美國國防 五角大廈

