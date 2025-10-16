南加大中國留學生涉下藥性侵多人 面臨8項重罪指控

美國洛杉磯當局今天表示，南加州大學（University of SouthernCalifornia）一名被警方指為連續性侵犯的中國籍研究生，已被控下藥性侵多名女性，調查人員正在尋找更多受害者。

美聯社報導，30歲的中國籍學生翁思哲（SizheWeng，音譯）已於8月28日被捕，但地方檢察官和警方直到今天才就本案發表聲明。翁男的英文名為史蒂芬（Steven）。

根據洛杉磯郡地方檢察官辦公室，翁男已對8項重罪指控拒不認罪，其中包括以管制藥物或麻醉劑強行性侵等罪行。

翁男被裁定不得保釋，目前無法取得置評。目前未能找到他的委任律師，美聯社透過電子郵件詢問洛杉磯公設辯護人辦公室是否有律師代表翁男，也暫未獲得回應。

警方在聲明中表示，調查人員今年1月從德國當局接獲情資，指一名潛在犯嫌在洛杉磯對女性下藥後性侵，隨後展開調查。

警方聲明指出：「在翁思哲的住處查獲的證據，證實他涉及多起藥物輔助性侵案件，時間可追溯至2021年並持續至2025年。」調查人員表示，翁男將不明迷藥摻入受害者的食物或飲料中。

檢方表示，翁男於2021年首次註冊成為南加大的博士班學生。

地方檢察官霍克曼（Nathan Hochman）呼籲任何其他潛在的受害者與警方聯繫。

地方檢察官辦公室表示，若所有罪名成立，翁男將面臨25年至終身監禁，外加56年的州立監獄刑期。