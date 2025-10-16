洛杉磯斷崖野火嫌犯遭控惡意縱火 最高面臨45年徒刑

快訊

中央社／ 洛杉磯15日專電

美國司法部表示，聯邦大陪審團今天正式起訴29歲的瑞德內克特。他被控「惡意縱火」，引發洛杉磯大火，若罪名成立，最高可判45年徒刑。

司法部指出，瑞德內克特（Jonathan Rinderknecht）被控3項聯邦重罪，包括「縱火毀損他人財物罪」、「縱火影響洲際商業罪」及「焚燒林木罪」。其中後兩項罪名是由聯邦大陪審團於今天追加起訴。

今年1月發生的斷崖大火（Palisades Fire）燒毀9475公頃土地，摧毀6800戶住宅、造成12人死亡。美國司法部專門調查縱火案件的「菸酒槍炮及爆裂物管理局」（ATF）8日公布調查結果，認為瑞德內克特涉嫌重大「惡意縱火」。

瑞德內克特在案發當時是一名優步（Uber）司機，居住於「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）社區，後來搬至佛羅里達州，7日於當地被捕。他預計將於未來數週內在聯邦法院接受提訊。

執法單位判定，瑞德內克特在今年1月1日午夜引發一場小型火災，雖然當時遭到撲滅，但火苗在植物根部悶燒，7日之後在強風吹襲下再度復燃，蔓延之後形成嚴重災情。

根據檢方公布證據，嫌犯1月1日犯擔任優步司機，深夜送完乘客之後，開車到骷髏岩（Skull Rock）登山步道入口處。當晚兩名乘客向警方作證，稱他當晚「情緒激動，顯得憤怒」。

檢方指出，他走上山頂，使用疑似打火機的明火，點燃了紙張或植物枝葉。他用手機拍攝影片，播放一首法語饒舌歌Un Zder, Un Thé，歌詞內容充滿絕望與痛苦，音樂錄影帶有垃圾桶焚燒的畫面。

檢察官指出，嫌犯同一時間打電話報警，但因為山區訊號不良，打了好幾次才接通。他在報案的同時，用手機問ChatGPT「如果因為香菸引起火災，算不算我的錯」。

檢察官說，瑞德內克特開車離開的時候，正好與前來滅火的消防車交錯而過。調查歷時9個月，檢察官掌握證據包括嫌犯的手機錄影、通話記錄、GPS定位，嫌犯用ChatGPT生成一張城市起火的圖片。

