快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

影／貝森特稱美韓談判收尾 川普搶先宣布南韓簽約「預付」3500億美元

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普15日在白宮與捐款人共進晚餐時致詞。法新社
美國總統川普15日在白宮與捐款人共進晚餐時致詞。法新社

美國南韓正努力縮小7月貿易協議中投資方案的歧見，美國財政部長貝森特15日表示，雙方的貿易談判進入收尾階段，預期10天內宣布達成協議。不過，美國總統川普數小時後聲稱，南韓已簽署協議，將向美國「預付」3500億美元作為投資。

根據韓聯社與朝鮮日報報導，以及記者會影片，川普列舉了自己的「關稅成就」，稱「他們都簽了，日本和南韓，我的意思是南韓預付3500億美元，日本6500億美元。」根據韓聯社指出，日本承諾的投資額事實上為5500億美元。

川普還補充指出：「他們都很高興」，並表示過去「完全是美國被剝削」。

YT連結：https://www.youtube.com/live/5V7f-bH2P9M?si=DM5gueWy5u3w6idC&t=2973

川普9月25日就將南韓承諾的3500億美元投資稱為「預付」。他當時提到，由於即將生效的關稅與正在達成的貿易協議，「大家都知道，日本是5500億美元，南韓是3500億美元，都是預付。」

南韓 美國 日本

延伸閱讀

川普擬親赴最高院旁聽關稅辯論 創美現任總統首例

川普證實授權CIA祕密行動 大幅升級對委內瑞拉施壓

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

美國財長：川普10月底先訪日再赴韓APEC

相關新聞

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

美國財政部長貝森特15日表示，川普政府研擬收緊對戰略產業的控制，透過增加在關鍵企業的持股，反制中國大陸的出口限制與經濟政...

影／貝森特稱美韓談判收尾 川普搶先宣布南韓簽約「預付」3500億美元

美國與南韓正努力縮小7月貿易協議中投資方案的歧見，美國財政部長貝森特15日表示，雙方的貿易談判進入收尾階段，預期10天內...

洛杉磯郡宣布緊急狀態 稱川普政府掃蕩移民製造恐懼

美國聯邦政府加強移民執法之際，地方政府推出因應措施。洛杉磯郡今天宣布進入地方緊急狀態，指出突襲執法在社區中造成「恐懼氛圍...

川普說印度將停買俄油 西德州、布蘭特原油價格反彈

美國總統川普表示，印度總理莫迪承諾印度將停止向俄羅斯購買石油。這個進展將有助緩和華府與新德里之間在外交、貿易上的緊張關係...

美財長：中國與世界為敵 美國有比稀土更具威力反制手段

美中貿易情勢再度升溫，美國總統川普15日表示，美中之間正在打貿易戰；美國財政部長貝森特則表示，面對中國的非市場經濟，美國...

川普自曝授權CIA在委內瑞拉「祕密行動」 考慮地面打擊方案

美國總統川普15日在白宮表示，已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開秘密行動，同時也正考慮地面打擊方案，以擴大所謂打擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。