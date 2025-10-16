影／貝森特稱美韓談判收尾 川普搶先宣布南韓簽約「預付」3500億美元

美國與南韓正努力縮小7月貿易協議中投資方案的歧見，美國財政部長貝森特15日表示，雙方的貿易談判進入收尾階段，預期10天內宣布達成協議。不過，美國總統川普數小時後聲稱，南韓已簽署協議，將向美國「預付」3500億美元作為投資。

根據韓聯社與朝鮮日報報導，以及記者會影片，川普列舉了自己的「關稅成就」，稱「他們都簽了，日本和南韓，我的意思是南韓預付3500億美元，日本6500億美元。」根據韓聯社指出，日本承諾的投資額事實上為5500億美元。

川普還補充指出：「他們都很高興」，並表示過去「完全是美國被剝削」。

YT連結：https://www.youtube.com/live/5V7f-bH2P9M?si=DM5gueWy5u3w6idC&t=2973

川普9月25日就將南韓承諾的3500億美元投資稱為「預付」。他當時提到，由於即將生效的關稅與正在達成的貿易協議，「大家都知道，日本是5500億美元，南韓是3500億美元，都是預付。」