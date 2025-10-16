川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

美國財政部長貝森特15日表示，川普政府研擬收緊對戰略產業的控制，透過增加在關鍵企業的持股，反制中國大陸的出口限制與經濟政策，並透露目前已鎖定7個戰略產業，尤其側重國防。紐約時報報導指出，這是美國總統川普藉著仿效北京來反制北京，象徵美國進入新產業政策時代，有別以往崇尚自由市場與開放投資的作法。

貝森特在CNBC的活動上表示，中國近期對稀土礦物與磁鐵祭出嚴格的新限制，說明美國必須在關鍵原料上建立自給自足能力，或加強依賴可信任的盟友，他說，「當面對像中國這樣的非市場經濟體時，就必須採取產業政策來應對」。

紐時報導描述，隨著中國在稀土礦產與電池技術的主導地位不斷擴大，川普希望借鏡北京的經濟策略，正著手持有更多美國戰略企業股分，以掌控其生產方向，目標是減少對中國敏感技術的依賴，避免在對中談判上淪為下風。

現在川普政府已入股多家企業，包括美國鋼鐵、英特爾、稀土礦商MP Materials與Trilogy Metals。川普並要求輝達與超微將部分來自中國的晶片銷售收入上繳政府。

貝森特表示，美國已將「戰略礦物儲備」列為優先計畫，摩根大通也有意參與。他並指出政府已鎖定7個戰略產業，包括稀土、半導體、製藥和鋼鐵等，尤其側重國防，「在某些情況下，美國政府是這些國防公司的最大、甚至唯一客戶。」貝森特還說，政府可能要求企業增加研發支出，並減少庫藏股回購。

美國媒體的報導中，貝森特並未完整指出美國政府鎖定的究竟是哪7個產業，但他補充，美國將在多個產業設立「價格下限」與「預購機制」，防止中國在其他產業重演稀土加工與提煉的壟斷。

這項政策方向與貝森特過去的立場形成鮮明對比，紐時報導提到，貝森特去年任職曼哈頓研究院（Manhattan Institute）董事時，曾批評拜登政府對半導體等產業提供補貼是「中央計畫經濟」。