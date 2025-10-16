洛杉磯郡宣布緊急狀態 稱川普政府掃蕩移民製造恐懼

美國聯邦政府加強移民執法之際，地方政府推出因應措施。洛杉磯郡今天宣布進入地方緊急狀態，指出突襲執法在社區中造成「恐懼氛圍」並帶來經濟衝擊，導致許多家庭失去經濟支柱，生活陷入困難。

「地方緊急狀態」是指地方政府因應天然災害等突發事件時，無法以現有資源處理，依法啟動的臨時措施。洛杉磯郡曾於今年1月野火災情及5年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間採取同樣機制。此次因移民執法啟動緊急狀態，屬罕見案例。

藉由宣布緊急狀態，郡政府可取得州政府、城市及慈善機構的支援，加速提供房租補助、免費法律服務與食物補貼等協助。

郡政委員會5名郡長今天以4比1通過決議。根據聲明，自6月6日以來，美國移民及海關執法局（ICE）展開的突襲行動，使「無證居民」面臨遣返或失去工作的「極端危險」，導致數以千計家庭陷入經濟困境。

聲明指出，受影響的家庭中也包括許多合法居民，面臨糧食短缺、社會孤立、心理壓力甚至無家可歸的情況。郡政府表示，這場危機已超出地方能力範圍，必須依緊急程序向上級與外部機構尋求支援。

川普政府官員為ICE執法行動辯護，稱鎖定的對象是「危險罪犯」。但反對者認為，突襲波及許多長年定居南加州的移民，他們從事餐飲、建築、洗車、農業等勞力工作，養育家庭多年卻突然面臨拘捕或遣返。

郡政府聲明最後指出，ICE突襲執法在社區造成「恐懼氛圍」，影響地方經濟，導致員工不敢上班、商家與餐廳歇業，地方機構如學校、教會等也受到波及。