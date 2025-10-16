快訊

曾替蔡依林、蕭亞軒改名…知名命理師卜陽睡夢中離世 太太悲痛證實噩耗

堂本光一被爆將結婚！交往10年女方退社、刪IG疑為婚前準備

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

洛杉磯郡宣布緊急狀態 稱川普政府掃蕩移民製造恐懼

中央社／ 記者林宏翰洛杉磯15日專電

美國聯邦政府加強移民執法之際，地方政府推出因應措施。洛杉磯郡今天宣布進入地方緊急狀態，指出突襲執法在社區中造成「恐懼氛圍」並帶來經濟衝擊，導致許多家庭失去經濟支柱，生活陷入困難。

「地方緊急狀態」是指地方政府因應天然災害等突發事件時，無法以現有資源處理，依法啟動的臨時措施。洛杉磯郡曾於今年1月野火災情及5年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間採取同樣機制。此次因移民執法啟動緊急狀態，屬罕見案例。

藉由宣布緊急狀態，郡政府可取得州政府、城市及慈善機構的支援，加速提供房租補助、免費法律服務與食物補貼等協助。

郡政委員會5名郡長今天以4比1通過決議。根據聲明，自6月6日以來，美國移民及海關執法局（ICE）展開的突襲行動，使「無證居民」面臨遣返或失去工作的「極端危險」，導致數以千計家庭陷入經濟困境。

聲明指出，受影響的家庭中也包括許多合法居民，面臨糧食短缺、社會孤立、心理壓力甚至無家可歸的情況。郡政府表示，這場危機已超出地方能力範圍，必須依緊急程序向上級與外部機構尋求支援。

川普政府官員為ICE執法行動辯護，稱鎖定的對象是「危險罪犯」。但反對者認為，突襲波及許多長年定居南加州的移民，他們從事餐飲、建築、洗車、農業等勞力工作，養育家庭多年卻突然面臨拘捕或遣返。

郡政府聲明最後指出，ICE突襲執法在社區造成「恐懼氛圍」，影響地方經濟，導致員工不敢上班、商家與餐廳歇業，地方機構如學校、教會等也受到波及。

移民 緊急狀態

延伸閱讀

川普證實授權CIA祕密行動 大幅升級對委內瑞拉施壓

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

美國財長：川普10月底先訪日再赴韓APEC

川普：考慮對委內瑞拉販毒集團發動陸上攻擊

相關新聞

川普「以北京制北京」策略曝！美國產業政策大轉向 政府擬增持股7產業

美國財政部長貝森特15日表示，川普政府研擬收緊對戰略產業的控制，透過增加在關鍵企業的持股，反制中國大陸的出口限制與經濟政...

影／貝森特稱美韓談判收尾 川普搶先宣布南韓簽約「預付」3500億美元

美國與南韓正努力縮小7月貿易協議中投資方案的歧見，美國財政部長貝森特15日表示，雙方的貿易談判進入收尾階段，預期10天內...

不爽被限制採訪！大批國防記者交證撤離五角大廈 打包走人畫面曝

美國軍事新聞工作者與國防部陷入對峙，約50名駐點五角大廈記者15日下午交還採訪證、集體出走。導火線是國防部長赫塞斯新規禁...

洛杉磯郡宣布緊急狀態 稱川普政府掃蕩移民製造恐懼

美國聯邦政府加強移民執法之際，地方政府推出因應措施。洛杉磯郡今天宣布進入地方緊急狀態，指出突襲執法在社區中造成「恐懼氛圍...

川普說印度將停買俄油 西德州、布蘭特原油價格反彈

美國總統川普表示，印度總理莫迪承諾印度將停止向俄羅斯購買石油。這個進展將有助緩和華府與新德里之間在外交、貿易上的緊張關係...

美財長：中國與世界為敵 美國有比稀土更具威力反制手段

美中貿易情勢再度升溫，美國總統川普15日表示，美中之間正在打貿易戰；美國財政部長貝森特則表示，面對中國的非市場經濟，美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。