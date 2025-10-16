哈瑪斯若不遵守協議 川普：我開口以軍就能重返戰場

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，如果巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯拒絕遵守停火協議，他將考慮允許以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）恢復在加薩（Gaza）的軍事行動。

川普接受美國有線電視新聞網（CNN）電話訪問時說，「只要我開口」，以色列軍隊就可以「立即重返街頭」。

他在電話中簡短表示，哈瑪斯（Hamas）的問題「很快就會解決」。

川普發表上述言論前，以色列指控哈瑪斯違反協議，延遲交還人質遺體，使以方怒火日益高漲。據悉以色列當局已告知聯合國，原本允許進入加薩的人道援助物資將因為哈瑪斯交還的遺體數量不足而被削減或延後。不過，雙方目前仍維持著脆弱的停火。

川普的20點和平計畫的第4點規定，在以色列公開接受協議後72小時內，所有人質不論生死，都將歸還以色列。截至今天上午，20名倖存人質已全數返國，但哈瑪斯僅交出8具遺體，以色列軍方指其中一具並非以色列人質。消息人士透露，哈瑪斯今晚預計將再歸還4至5具遺體。

川普說，救出倖存人質本身即具有重大意義，「讓那20名人質獲釋是最重要的事。」兩名美國資深顧問表示，美方並不認為哈瑪斯未能交出所有人質遺體就違反停火協議。他們說，美國透過第三方調停者獲得哈瑪斯保證，哈瑪斯會竭盡全力尋找並歸還剩餘遺體。

在這批人質獲釋後，哈瑪斯與其他對立團體發生暴力衝突，甚至傳出公開處決的事件。川普先前警告，哈瑪斯必須解除武裝，否則「我們將替他們解除武裝」。

川普的和平計畫藍圖包括哈瑪斯將不再參與加薩治理，加薩將實現非軍事化並接受獨立監督。不過，美國政府也承認，對加薩未來的安排仍有許多待解問題，而促成釋放人質的協議僅是第一階段。

川普告訴CNN，哈瑪斯正在「清除幫派與暴力團體」，當被問及是否可能出現哈瑪斯處決無辜的巴勒斯坦人時，他回應：「我正在研究這件事。我們會查清楚，這也許不只是幫派的問題。」

根據川普和平計畫的第6點：「當所有人質被歸還後，凡願意和平共處並解除武裝的哈瑪斯成員將獲得特赦。希望離開加薩的成員將經由安全通道前往接收國。」

CNN詢問哈瑪斯若拒絕解除武裝，美國將如何回應，川普回答：「我正在考慮這件事。只要我一聲令下，以色列（軍隊）就會重返街頭。如果以色列能衝進去狠狠教訓他們一頓，他們會那樣做。」

他還補充，自己曾勸阻以色列國防軍與尼坦雅胡政府，「我得拉住他們，我和比比（Bibi，尼坦雅胡的暱稱）吵過一架。」

儘管如此，川普對長期和平前景仍顯得相當樂觀。他說：「有59個國家參與這項停火協議。」川普似乎是指那些曾在埃及簽署「川普和平協議」（TrumpPeace Agreement）高層原則文件或發表支持聲明的國家。

川普還說，他將持續致力於結束俄烏戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計17日造訪白宮。

