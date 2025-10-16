加州洛杉磯郡因應移民突襲掃蕩 宣布進入緊急狀態

美國加州洛杉磯郡今天宣布進入緊急狀態，理由是聯邦政府針對移民發動大規模突襲，這是面對美國總統川普強硬移民政策的最新反擊。

法新社報導，緊急狀態通常是在天災時宣告，目的是為釋出更多資源用於協助受影響民眾。洛杉磯郡是美國最多元族群聚居地之一，擁有大量無證移民。

聲援這項決定的支持者表示，這些由蒙面執法人員執行的移民突襲範圍極廣，而且目標並不精準，往往鎖定講西班牙語或疑似拉丁裔人士。

支持者指出，突襲帶來的恐懼導致許多身為家庭經濟來源的工作者不敢出門，讓移民社區陷入極大困難。根據近期一項調查，移民每週平均收入較先前下滑6成以上。

洛杉磯郡政委員會昨天以4票對1票通過進入緊急狀態，政委哈恩（Janice Hahn）是投下同意票的人之一。她表示這是對「突襲帶來的恐懼、痛苦與混亂」所作的必要回應。

哈恩說：「我們有許多家庭，只因父母在工作崗位被帶走而陷入貧困。我希望移民社區知道，我們在這場危機與你們同在，我們看見你們、了解你們所經歷的一切。」

移民暨海關執法局（ICE）配槍探員與國土安全部人員，數月前在洛杉磯展開多項突襲行動，當地因此爆發激烈抗議。經過長達數週混亂抗議後，川普決定派遣國民兵進駐這個全美第2大城，外界批評此舉過於強硬恐激化對立。

這波突襲行動已延伸至其他民主黨執政城市，包括芝加哥和俄勒岡州波特蘭，聯邦政府在這些地點同樣嘗試動員國民兵。

洛杉磯郡政委員會昨天的決議也為日後頒布暫緩驅離措施與租屋保障鋪路，協助那些因移民掃蕩而無法繳納房租的居民。

洛杉磯郡長巴格（Kathryn Barger）表示她投下反對票，是因擔心這項宣告只會引發來自聯邦政府昂貴的司法挑戰。

巴格在投票後表示：「我們需要的是實質解決方案，而非象徵性舉動。我會繼續支持法律援助與租金補助等針對特定社區、真正幫助弱勢家庭，又能恪守法律規範、保護本郡資源、維護社會信任的方案。」