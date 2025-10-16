川普擬親赴最高院旁聽關稅辯論 創美現任總統首例

快訊

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普表示，他可能會親自出席最高法院針對他關稅措施的言詞辯論，他稱本案對於捍衛美國就業及嚇阻海外戰事至關重要。

「今日美國報」（USA Today）報導，川普本月15日在白宮橢圓形辦公室告訴媒體：「關稅是我們國防、國家安全非常重要的工具。如果我們輸掉這場官司，未來許多年我們將陷入衰弱、混亂的財政困境。」

若川普出席，他將成為首位親自出席最高法院言詞辯論的現任總統。前總統尼克森（Richard Nixon）曾以律師身分出席最高法院，而塔夫脫（WilliamHoward Taft）則是在卸任總統後，才成為最高法院首席大法官。

最高法院已排定於11月5日進行言詞辯論，審理川普是否有權依據1977年「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）加徵關稅。下級法院先前已裁定，他逾越了這項歷來用於對外國敵手實施經濟制裁及其他懲罰的法律所授予的權力。

美國聯邦巡迴上訴法院在一項7票對4票的裁決中表示：「該法規賦予總統在宣告國家緊急狀態時採取多項行動的重大權力，但這些行動無一明確包含課徵關稅、關稅或類似措施的權力，也未包含課稅的權力。」

這項裁決並未影響依據其他法律授權所實施的關稅，例如川普對鋼鋁進口產品加徵的關稅。

川普表示：「如果我們不被允許使用其他人用來對付我們的工具，那我們就毫無防禦可言。這對美國將是一場災難。這就是為什麼我認為我會去最高法院觀看辯論。」

川普提到，他曾是其他打到最高法院案件的當事人，包括一項確認總統在執行公務時享有刑事起訴豁免權的指標性判決，但他從未親自出席。

川普表示：「我認為這是歷來最重要的案件之一。」

川普 最高法院 美國

