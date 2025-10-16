川普證實授權CIA祕密行動 大幅升級對委內瑞拉施壓

美國總統川普今天證實，他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉執行秘密行動，這代表美國向總統馬杜洛（NicolasMaduro）政府施壓的力度大幅升級。

「紐約時報」（The New York Times）引述知情美國官員的說法，率先報導這項機密指令，指出川普政府對委內瑞拉的策略目標在於將馬杜洛趕下台。美方已懸賞5000萬美元（約新台幣15.3億元），徵求能以毒品走私罪名逮捕和定罪馬杜洛的情報。

川普表示，由於大量毒品從委內瑞拉流入美國，且多數透過海路販運，因此他批准這次的行動。

川普說：「我們現在確實在考慮陸上行動，因為我們已經掌握海上情勢。」

他一再指控委內瑞拉是致命毒品芬太尼的走私樞紐，但美國紀錄顯示，墨西哥才是芬太尼的主要來源國。

當記者問及為何不循數十年來的慣例，指示海岸防衛隊攔截可疑販毒船時，川普回應稱這些做法是「政治正確」，並且無濟於事。

當被問及CIA是否有權處決馬杜洛時，川普拒絕回答，只表示：「我認為委內瑞拉已感受到壓力。」

川普已下令在南加勒比地區大規模部署美軍，這些部隊已經對被川普政府聲稱涉及販毒的船隻，發動至少5次攻擊，但未提供相關證據。

法新社報導，在馬杜洛的指示下，委內瑞拉14日沿著整個大西洋加勒比海沿岸進行演習，並計劃在與哥倫比亞接壤的州進行其他軍事活動。

馬杜洛透過Telegram宣布，他正動員軍隊、警察與民兵，以捍衛委內瑞拉的「山脈、海岸、學校、醫院、工廠及市集」等所有地方。

川普14日表示，美國再度對涉嫌從委內瑞拉載運毒品駛往美國的船隻發動攻擊，擊斃了6名「毒品恐怖分子」。截至目前，包括這起最新行動在內，這類攻擊已造成至少27人死亡。