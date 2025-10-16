快訊

回擊北市？新壽北士科T17、T18今動土 上午8時綵排

北市露鳥男強拉妙齡女…路人勇敢援救：盡公民義務 一起守護善良與安全

大當機！YouTube、YouTube Music全癱瘓 全球網友哀號不能看片

川普證實授權CIA祕密行動 大幅升級對委內瑞拉施壓

中央社／ 華盛頓15日綜合外電報導

美國總統川普今天證實，他已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉執行秘密行動，這代表美國向總統馬杜洛（NicolasMaduro）政府施壓的力度大幅升級。

「紐約時報」（The New York Times）引述知情美國官員的說法，率先報導這項機密指令，指出川普政府對委內瑞拉的策略目標在於將馬杜洛趕下台。美方已懸賞5000萬美元（約新台幣15.3億元），徵求能以毒品走私罪名逮捕和定罪馬杜洛的情報。

川普表示，由於大量毒品從委內瑞拉流入美國，且多數透過海路販運，因此他批准這次的行動。

川普說：「我們現在確實在考慮陸上行動，因為我們已經掌握海上情勢。」

他一再指控委內瑞拉是致命毒品芬太尼的走私樞紐，但美國紀錄顯示，墨西哥才是芬太尼的主要來源國。

當記者問及為何不循數十年來的慣例，指示海岸防衛隊攔截可疑販毒船時，川普回應稱這些做法是「政治正確」，並且無濟於事。

當被問及CIA是否有權處決馬杜洛時，川普拒絕回答，只表示：「我認為委內瑞拉已感受到壓力。」

川普已下令在南加勒比地區大規模部署美軍，這些部隊已經對被川普政府聲稱涉及販毒的船隻，發動至少5次攻擊，但未提供相關證據。

法新社報導，在馬杜洛的指示下，委內瑞拉14日沿著整個大西洋加勒比海沿岸進行演習，並計劃在與哥倫比亞接壤的州進行其他軍事活動。

馬杜洛透過Telegram宣布，他正動員軍隊、警察與民兵，以捍衛委內瑞拉的「山脈、海岸、學校、醫院、工廠及市集」等所有地方。

川普14日表示，美國再度對涉嫌從委內瑞拉載運毒品駛往美國的船隻發動攻擊，擊斃了6名「毒品恐怖分子」。截至目前，包括這起最新行動在內，這類攻擊已造成至少27人死亡。

馬杜洛 川普 委內瑞拉

延伸閱讀

川普說印度將停買俄油 西德州、布蘭特原油價格反彈

促俄烏停戰 川普：印度允很快停購俄石油 須讓中效仿

美財長：中國與世界為敵 美國有比稀土更具威力反制手段

稀土比台積電還致命！川普遭轟「假兇真軟」：這次要跪多難看？

相關新聞

川普說印度將停買俄油 西德州、布蘭特原油價格反彈

美國總統川普表示，印度總理莫迪承諾印度將停止向俄羅斯購買石油。這個進展將有助緩和華府與新德里之間在外交、貿易上的緊張關係...

美財長：中國與世界為敵 美國有比稀土更具威力反制手段

美中貿易情勢再度升溫，美國總統川普15日表示，美中之間正在打貿易戰；美國財政部長貝森特則表示，面對中國的非市場經濟，美國...

川普自曝授權CIA在委內瑞拉「祕密行動」 考慮地面打擊方案

美國總統川普15日在白宮表示，已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉展開秘密行動，同時也正考慮地面打擊方案，以擴大所謂打擊...

赫塞斯限縮媒體採訪權 美媒聯名抗議… 川普護航

美國國防部新規定禁止記者獲得或索取國防部未公開的資訊，無論是否屬機密，拒絕接受的媒體將被撤銷採訪證。此舉引發美國媒體強烈...

詆毀他就不准到美國？6外國人網上「詆毀柯克」 美國國務院吊銷簽證

美國國務院周二（10月14日）表示，已吊銷6名外國人的簽證，原因是他們在社交媒體上就保守派活動人士柯克（Charlie Kirk）遇刺事件發表評論。這6人來自南非、阿根廷、墨西哥…

AI教父直言「川普1政策」 將讓美國喪失AI領先中國地位

被譽為「人工智能教父」，2024年諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）近日表示，儘管美國現時在人工智能領域領先於中國，惟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。