川普說印度將停買俄油 西德州、布蘭特原油價格反彈

美國總統川普表示，印度總理莫迪承諾印度將停止向俄羅斯購買石油。這個進展將有助緩和華府與新德里之間在外交、貿易上的緊張關係。消息激勵國際油價自五個月低點止跌反彈。

在台灣時間今（16）日早上近8時，美國西德州中級原油（WTI）11月期貨價格反彈，上漲0.9%，回到接近每桶59美元左右。

布蘭特原油12月期貨盤中上漲0.94%，報每桶62.49美元。

川普說，莫迪是在周三（15日）與他的目前尚未公開的對話中，做出承諾。

川普周三在白宮告訴記者：「我不滿意印度購買石油這件事，而他（莫迪）今天向我保證，他們將不會再自俄羅斯購油。這是一大步。現在，我得讓中國也這麼做。」

川普沒有說明印度削減購買俄油的具體時間表，也未說明美國政府將如何監督或落實印度此一改變。他也未透露印度打算如何彌補停止購買俄油所產生的供應缺口，例如，是否可能會因而購買更多美國石油。

他提到，印度無法「立刻」停止購油，需要一些作業時間，停購的程序已經開始。

美國目前對印度商品課徵50%高關稅，美印關係緊張。川普稱這是對新德里購買俄羅斯原油的懲罰。後來他又決定對新申請的H-1B簽證收取10萬美元費用，而這類工作簽證主要是供印度科技人才在美工作。

印度購買俄國石油是新德里試圖加速與美國貿易談判的主要障礙。印度貿易部長在周三表示，印度有能力額外從美國購買價值150億美元的石油。華府印度駐美大使館，則是未立即回應彭博新聞的置評請求。

川普周三稱讚莫迪是位「偉大的人」，並表示兩人之間有「很好的關係」。

川普今年4月祭出對等關稅後，印度是最早啟動與美國進行貿易談判的國家之一。雙方至今仍未能達成協議，部分原因是印度與俄羅斯的包括石油採購在內的關係密切，另外，印度不願開放部分關鍵農業市場。

川普說：「如果印度不買油，事情就容易多了。」他強調，俄烏戰爭結束後，印度可以再買俄油。

除了現在才傳來進展的俄油採購問題，根據彭博報導，印度已在兩國貿易談判期間，向美國提出其他讓步，包括承諾只要川普政府對等取消關稅，印度對美國汽車零件與鋼鐵產品將不課徵關稅。